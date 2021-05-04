Місцеві ентузіасти знайшли місце для дайвінгу за 10 кілометрів від фронту біля Зайцевого. Протяжність підводних маршрутів становить півтора кілометра.

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Як вдалося облаштувати печери для дайвінгу

Дайвер Єлисей Ованесов розповів, що коли виробляли гіпс, то екскаватором зачепили старі печери, зрештою з'явилася так звана нора, через яку можна було пролазити.

"Трос прив'язували до найближчого дерева. Обладнання доводилося прив'язувати до троса та спускати. Тепер ми там розрили дорогу й зробили більш прийнятні умови для занурення", – розповів Ованесов.

Глибина підводних маршрутів у Зайцевому подекуди сягає 20 метрів. Такі траси підійдуть як для новачків, так й для професіоналів.

За словами експертів, є 9 маршрутів, якими можна вільно пройти будь-якому печерному дайверу, який має кваліфікацію. Проте є й досить складні маршрути.



Є 9 маршрутів, якими можна пройти будь-якому печерному дайверу / Фото 24 каналу

Все це дуже унікальне, тому що в деяких країнах, в яких печерний дайвінг розвинутий, у них такої можливості немає. У них всі печери прямі,

– розповів дайвер Роман Ованесов.

Хто стежить за станом печер

Облаштуванням печер займається родина Ованесових з Бахмуту. Усе – власними грошима, допомагають їм небайдужі.



Облаштуванням печер займається родина Ованесових / Фото 24 каналу

"Вхід вільний, але перед тим, як дозволяємо занурюватися, ми просимо надати сертифікати міжнародного зразка, що вони є печерними дайверами чи печерними інструкторами. Тому що ми дуже переживаємо за це місце і хотіли б, щоб все було добре", – пояснив Роман Ованесов.

Водночас тих, хто не має сертифікату, навчають на місці. Курс передбачає 4 дні – спершу буде обов'язкове тренування на суші.

У чому полягає особливість дайвінгу в Україні

Дайвер-початківець з Харкова Юрій Заболотний, дізнавшись про можливість опанувати печерний дайвінг в Україні, прибув до Зайцевого.

Хороші печери, де можна занурюватися, вони зазвичай далеко – Мексика, Домініканська Республіка. Тут фактично 2 – 3 години від Харкова,

– зауважив Заболотний.

Відколи печери відкрили для охочих, туди вже приїхала 7 група дайверів. Дайвер Руслан Молчанов займається відповідною справою з дитинства. Він розповів, що був ошелешений звісткою, що печерний дайвінг в Україні можливий.



В печери вже приїхала 7 група дайверів / Фото 24 каналу

"Це унікальний об'єкт, такого другого в Україні немає. Тренування тут – чудовий майданчик для цих цілей", – сказав Молчанов.

Крім Зайцевської штольні, ентузіасти облаштували підводні маршрути і у печерах Іванграсу. Нині працюють ще над трьома об'єктами.