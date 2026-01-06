Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на The Guardian.

Британский бегун на длинные дистанции Адхарананд Финн совершил уникальный забег вокруг всего острова Ирландия, преодолев около 1 400 миль (более 2 250 километров) менее чем за десять недель. Свой маршрут спортсмен назвал своеобразным "беговым паломничеством": путешествием в поисках связи с землей предков и собственных смыслов.

Финн о гостеприимстве людей / фото The Guardian

Забег стартовал в Дублине, городе, где родилась мать Финна. Далее маршрут пролегал через горы Уиклоу, южное побережье до Корка, вдоль знаменитого Wild Atlantic Way, мимо Голвей – родину его отца, до Донегола, через Северную Ирландию и снова обратно в столицу. В среднем бегун преодолевал более 20 миль ежедневно.

Во время путешествия его сопровождала семья, которая передвигалась на автодоме и встречала спортсмена каждый вечер. Однако большинство дневных отрезков он бежал сам: через фермерские угодья, горные перевалы, побережья и малолюдные дороги, где единственными свидетелями становились коровы за живыми изгородями и одиночные дома.

Горы Виклоу / фото Canva

В то же время немало местных жителей присоединялись к забегу на отдельных участках. По словам организаторов путешествия, именно эти моменты делали дистанцию психологически легче. Во многих городах и селах бегуна приглашали в дома, угощали едой или предлагали ночлег. Путешествие еще раз подтвердило репутацию Ирландии как страны с чрезвычайно гостеприимными людьми.

Особое впечатление произвели старые пабы с традиционной музыкой, где вместо концертов происходили спонтанные музыкальные сессии с участием всех желающих. Бегун также пересекал большие малозаселенные пространства: горы, побережья и отдаленные тропы, где в течение всего дня не попадалось ни одного человека.

Среди самых ярких точек маршрута гора Нокнадобар в графстве Керри, полуостров Беара, редкие участки коренных ирландских лесов, пляжи с белым песком, водопады и озера. Не обошла вниманием и северное побережье Антрима с Гигантской дорогой и менее известными, но не менее впечатляющими скалистыми бухтами вблизи Баллинтой-Пойнт.

Финалом забега стало возвращение в Дублин, где к спортсмену присоединились около 30 бегунов из разных уголков страны. Вместе они пробежали вдоль реки Лиффи, распевая традиционную песню Molly Malone, и финишировали у моста Ha'Penny Bridge. Завершение путешествия отметили в пабе.

Какую еще историю пешего путешествия стоит знать?