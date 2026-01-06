Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Guardian.

Бігун пробіг Ірландію: 2 250 кілометрів за 10 тижнів. Що цікавого він зустрів на шляху?

Британський бігун на довгі дистанції Адхарананд Фінн здійснив унікальний забіг навколо всього острова Ірландія, подолавши близько 1 400 миль (понад 2 250 кілометрів) менш ніж за десять тижнів. Свій маршрут спортсмен назвав своєрідним "біговим паломництвом": подорожжю у пошуках зв'язку з землею предків і власних сенсів.

Фінн про гостинність людей / фото The Guardian

Забіг стартував у Дубліні, місті, де народилася мати Фінна. Далі маршрут пролягав через гори Віклоу, південне узбережжя до Корка, вздовж знаменитого Wild Atlantic Way, повз Голвей – батьківщину його батька, до Донегола, через Північну Ірландію й знову назад до столиці. У середньому бігун долав понад 20 миль щодня.

Під час подорожі його супроводжувала родина, яка пересувалася автодомом і зустрічала спортсмена щовечора. Проте більшість денних відрізків він біг сам: через фермерські угіддя, гірські перевали, узбережжя та малолюдні дороги, де єдиними свідками ставали корови за живоплотами та поодинокі будинки.

Гори Віклоу / фото Canva

Водночас чимало місцевих жителів долучалися до забігу на окремих ділянках. За словами організаторів подорожі, саме ці моменти робили дистанцію психологічно легшою. У багатьох містах і селах бігуна запрошували до осель, пригощали їжею або пропонували ночівлю. Подорож ще раз підтвердила репутацію Ірландії як країни з надзвичайно гостинними людьми.

Особливе враження справили старі паби з традиційною музикою, де замість концертів відбувалися спонтанні музичні сесії за участі всіх охочих. Бігун також перетинав великі малозаселені простори: гори, узбережжя та віддалені стежки, де протягом усього дня не траплялося жодної людини.

Серед найяскравіших точок маршруту гора Нокнадобар у графстві Керрі, півострів Беара, рідкісні ділянки корінних ірландських лісів, пляжі з білим піском, водоспади та озера. Не оминула увагою й північне узбережжя Антрима з Гігантською дорогою та менш відомими, але не менш вражаючими скелястими бухтами поблизу Баллінтой-Пойнт.

Фіналом забігу стало повернення до Дубліна, де до спортсмена приєдналися близько 30 бігунів з різних куточків країни. Разом вони пробігли вздовж річки Ліффі, співаючи традиційну пісню Molly Malone, і фінішували біля мосту Ha'Penny Bridge. Завершення подорожі відзначили в пабі.

Туристи на платформі Reddit особливо відзначили Ірландію через регулярні сонячні затемнення та майже повну відсутність дощів.

