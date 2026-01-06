Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Guardian.
Дивіться також Чоловік вирішив пішки обійти увесь світ – скільки часу йому знадобилося
Бігун пробіг Ірландію: 2 250 кілометрів за 10 тижнів. Що цікавого він зустрів на шляху?
Британський бігун на довгі дистанції Адхарананд Фінн здійснив унікальний забіг навколо всього острова Ірландія, подолавши близько 1 400 миль (понад 2 250 кілометрів) менш ніж за десять тижнів. Свій маршрут спортсмен назвав своєрідним "біговим паломництвом": подорожжю у пошуках зв'язку з землею предків і власних сенсів.
Фінн про гостинність людей / фото The Guardian
Забіг стартував у Дубліні, місті, де народилася мати Фінна. Далі маршрут пролягав через гори Віклоу, південне узбережжя до Корка, вздовж знаменитого Wild Atlantic Way, повз Голвей – батьківщину його батька, до Донегола, через Північну Ірландію й знову назад до столиці. У середньому бігун долав понад 20 миль щодня.
Під час подорожі його супроводжувала родина, яка пересувалася автодомом і зустрічала спортсмена щовечора. Проте більшість денних відрізків він біг сам: через фермерські угіддя, гірські перевали, узбережжя та малолюдні дороги, де єдиними свідками ставали корови за живоплотами та поодинокі будинки.
Гори Віклоу / фото Canva
Водночас чимало місцевих жителів долучалися до забігу на окремих ділянках. За словами організаторів подорожі, саме ці моменти робили дистанцію психологічно легшою. У багатьох містах і селах бігуна запрошували до осель, пригощали їжею або пропонували ночівлю. Подорож ще раз підтвердила репутацію Ірландії як країни з надзвичайно гостинними людьми.
Особливе враження справили старі паби з традиційною музикою, де замість концертів відбувалися спонтанні музичні сесії за участі всіх охочих. Бігун також перетинав великі малозаселені простори: гори, узбережжя та віддалені стежки, де протягом усього дня не траплялося жодної людини.
Дивіться також Взимку пішки зі Львова до Чернівців: не пропустіть пригоди відомої української блогерки
Серед найяскравіших точок маршруту гора Нокнадобар у графстві Керрі, півострів Беара, рідкісні ділянки корінних ірландських лісів, пляжі з білим піском, водоспади та озера. Не оминула увагою й північне узбережжя Антрима з Гігантською дорогою та менш відомими, але не менш вражаючими скелястими бухтами поблизу Баллінтой-Пойнт.
Фіналом забігу стало повернення до Дубліна, де до спортсмена приєдналися близько 30 бігунів з різних куточків країни. Разом вони пробігли вздовж річки Ліффі, співаючи традиційну пісню Molly Malone, і фінішували біля мосту Ha'Penny Bridge. Завершення подорожі відзначили в пабі.
Туристи на платформі Reddit особливо відзначили Ірландію через регулярні сонячні затемнення та майже повну відсутність дощів.
Яку ще історію пішої подорожі варто знати?
Вам буде цікаво дізнатись про неймовірну подорож українки, котра пройшла пішки з Ужгорода до Будапешта. Подорож тривала 9 днів, протягом яких вона натрапила на фізичні труднощі та непередбачені ситуації, але отримали позитивний досвід і підтримку від місцевих жителів.