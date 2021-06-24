Организатор Натали Тулюлюк заверила, что такие путешествия вполне безопасны. К тому же все желающие смогут увидеть уникальные места. Например, поселение самоселов и пообщаться с теми, кто уже десятки лет проживает около "города-призрака".

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Маршрут велотура измерили дозиметристы, – Тулюлюк

Откуда начинается зона отчуждения? Нужна ли мощная физическая подготовка?

Маршрут – 45 километров. В основном он проходит асфальтированными дорожками. Есть 9 километров лесной грунтовой дороги. Если человек когда-нибудь катался 40 километров, то он этот маршрут проедет. Не надо быть спортсменом или суперменом. Если человек время от времени катается, он сможет проехать это расстояние.

А как долго вы организовывали этот тур? Потому что когда мы говорим о Чернобыле, прежде говорится о безопасности.

Безопасность – это очень большой вопрос. Но если говорить о нашем маршруте, то есть несколько причин. В частности он хорошо измерен дозиметристами, почти каждый сантиметр и неоднократно. И фон (радиационный – 24 канал) меньше, чем в некоторых крупных городах Украины. Мы выбрали тот участок зоны отчуждения, на который меньше всего упало. И как один из показателей – там живут люди-самоселы. То есть он менее заражен, чем другие.

Вы контролируете этот процесс?

Да. У каждого туриста есть собственный накопитель, который он носит все время и затем сдает. Эти приборы работают как статистические данные. То есть люди их сдают и есть аналитики, которые смотрят – сколько человек получает за время пребывания в зоне. Это от 2 до 4 микрозивертов, в которых измеряются гамма-излучение. Если вы летаете самолетом, то за час перелета получаете 3. А за 2 часа – больше, чем за день пребывания в зоне.

Чернобыль и велотур – это непривычно, интересно. Как вообще пришла такая идея?

У управления зоной отчуждения есть план развития этого региона. Потому что он интересен не только с точки зрения АЭС. Но и касательно природы, ведь это самый большой заповедник в Европе, в котором есть много животных, очень развита флора. У меня никогда не было желания ездить в Чернобыль. Но когда меня в 2020 году пригласили как эксперта, я посмотрела, что может быть позитивный настрой от всего этого. То есть можно увидеть:

самоселов, которые живут обычной жизнью;

природу, которая восстановилась от людей.

То есть люди едут не за острыми ощущениями, а насладиться красотой?

Есть немного экстрима, ощущение, что ты делаешь что-то такое, что запрещено для других людей. Пожалуй, это хайповое дело – посетить первым и единственным. То, что другие не делали.

Вы говорите о самоселах. Их там много и они встречаются на вашем маршруте?

Да, мы заезжаем в село Куповатое, там сейчас живут 10 человек. В основном, это бабушки. Они более выносливы. Мы заезжали к одной женщине, которая нам рассказывала, как она переселилась туда через 2 года после взрыва. Это было очень интересно.

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Мне интересны организационные вопросы – место ночевки, где вы берете велосипеды, как добираетесь в Чернобыль. Как все это происходит?

На сегодняшний день можно добраться на собственном автомобиле. Или, если это будет отдельная группа, то арендовать автобус. И еще моя одна собственная причина, почему я сделала этот велотур. Потому что в Дитятках, ближайшем к КПП "Дитятки" поселке, в мае открылся новый отель. Он не "совковый", очень современный и приятный. Мы стараемся жить в таких местах, в которых можем отдохнуть после активного дня. Он называется "Сталкер". Мы знаем, что сталкеры – это нечто нелегальное, но на самом деле это те, кто попадают в такие места, как зона отчуждения.

Тулюлюк: Велосипед – это сочетание спорта и психоаналитика

Есть такое направление, как спорт для всех. Сейчас это все больше набирает обороты. Если мы говорим о велотурах, это также о спорте?

Я думаю, прежде всего это об активном отдыхе. У велосипеда есть очень прикольное качество. Когда вы на него садитесь, у вас сразу выключается часть мозга, которая отвечает за постоянные мысли. То есть вам нужна концентрация – быть здесь и сейчас. Велосипед – это сочетание спорта и психоаналитики. Вы очень быстро отдыхаете.

Какой должен быть характер у человека, который выбирает велосипед?

Если велосипед для путешествий, то это человек, который хочет больше увидеть, почувствовать, услышать. Потому что в любой момент вы можете остановиться, поговорить с бабушкой где угодно. Например, в Албании. Вы можете почувствовать запах травы, услышать, как поют птички. С точки зрения путешествий велосипед дает больше, чем автомобиль.

То есть благодаря вам можно не только в Чернобыль поехать?

Да. Мы вообще очень любим путешествовать с велосипедом, поэтому ездим по разным странам. Последняя – это была Албания. Это открытие 2021 года. Мы всегда предлагаем начинать с чего-то легкого. 20 километров, потом 40, потом 60. И так постепенно наращивать объемы и не получать такого стресса "смогу – не смогу".