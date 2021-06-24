Організаторка Наталі Тулюлюк запевнила, такі подорожі є цілком безпечними. До того ж всі охочі зможуть побачити унікальні місця. Наприклад, поселення самоселів і поспілкуватися з тими, хто вже десятки років проживає біля "міста-привида".
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Маршрут велотуру виміряли дозиметристи, – Тулюлюк
Звідки починається зона відчуження? Чи треба мати потужну фізичну підготовку?
Маршрут – 45 кілометрів. Здебільшого він пролягає асфальтованими доріжками. Є 9 кілометрів лісової ґрунтової дороги. Якщо людина коли-небудь каталася 40 кілометрів, то вона цей маршрут проїде. Не треба бути спортсменом чи суперменом. Якщо людина час від часу катається, вона зможе проїхати цю відстань.
А як довго ви організовували цей тур? Бо коли ми говоримо про Чорнобиль, найперше мовиться про безпеку.
Щодо безпеки – це дуже велике питання. Але якщо говорити про наш маршрут, то є кілька факторів. Зокрема він дуже виміряний дозиметристами, майже кожен сантиметр і неодноразово. І фон (радіаційний – 24 канал) менший, ніж у деяких великих містах України. Ми обрали ту ділянку зони відчуження, на яку менше впало. І як один з показників – там живуть люди-самосели. Тобто вона менш заражена, ніж інші.
Ви контролюєте цей процес?
Так. У кожного туриста є власний накопичувач, який він носить весь час і потім здає. Ці прилади працюють як статистичні дані. Тобто люди їх здають і є аналітики, які дивляться – скільки людина отримує за час перебування в зоні. Це від 2 до 4 мікрозівертів, в яких вимірюються гамма-випромінювання. Якщо ви літаєте літаком, то за годину перельоту отримуєте 3. А за 2 години – більше, ніж за день перебування в зоні.
Чорнобиль і велотур – це незвично, цікаво. Як взагалі прийшла така ідея?
В управлінні зоною відчуження є план розвитку цього регіону. Бо він цікавий не тільки з погляду АЕС. А й щодо природи, адже це найбільший заповідник у Європі, в якому є багато тварин, дуже розвинена флора. У мене ніколи не було бажання їздити в Чорнобиль. Але коли мене у 2020 році запросили як експерта, я подивилася, що може бути позитивний настрій від того всього. Тобто можна побачити:
- самоселів, які живуть звичайним життям;
- природу, яка відновилася від людей.
Тобто люди їдуть не за гострими відчуттями, а насолодитися красою?
Є трошки екстриму, відчуття, що ти робиш щось таке, заборонене для інших людей. Мабуть, це хайпова річ – відвідати першим і єдиним. Те, що інші не робили.
Ви говорите про самоселів. Їх там багато і вони трапляються на вашому маршруті?
Так, ми заїжджаємо в село Купувате, і там наразі живуть 10 людей. Здебільшого, це бабці. Вони більш витривалі. Ми заїжджали до однієї жіночки, яка нам розповідала, як вона переселилася туди за 2 роки після вибуху. Це було дуже цікаво.
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Мені цікаві організаційні питання – місце ночівлі, де ви берете велосипеди, як дістаєтеся до Чорнобиля. Як все це відбувається?
На сьогодні можна дістатися власним автомобілем. Або, якщо це буде окрема група, то орендувати автобус. І ще моя одна власна причина, чому я зробила цей велотур. Бо в Дитятках, найближчому до КПП "Дитятки" селищі, у травні відкрився новий готель. Він не "совковий", дуже сучасний і приємний. Ми намагаємося жити в таких місцях, в яких можемо відпочити після активного дня. Він називається "Сталкер". Ми знаємо, що сталкери – це щось нелегально, але насправді це ті, хто потрапляють в такі місця, як зона відчуження.
Тулюлюк: Велосипед – це поєднання спорту й психоаналітика
Є такий напрямок, як спорт для всіх. Наразі це все більше набирає обертів. Якщо ми говоримо про велотури, це також про спорт?
Я думаю, насамперед це про активний відпочинок. У велосипеда є дуже прикольна якість. Коли ви на нього сідаєте, у вас одразу вимикається частина мозку, яка відповідає за постійні думки. Тобто вам потрібна концентрація – бути тут і наразі. Велосипед – це поєднання спорту та психоаналітика. Ви дуже швидко відпочиваєте.
Яка має бути вдача в людини, яка обирає велосипед?
Якщо велосипед для подорожей, то це людина, яка хоче більше побачити, відчути, почути. Бо в будь-який момент ви можете зупинитися, поговорити з бабцею будь-де. Наприклад, в Албанії. Ви можете відчути запах трав, почути, як співають пташки. З погляду подорожей велосипед дає більше, ніж автомобіль.
Тобто завдяки вам можна не лише в Чорнобиль поїхати?
Так. Ми взагалі дуже полюбляємо подорожувати з велосипедом, тому їздимо різними країнами. Остання – це була Албанія. Це відкриття 2021 року. Ми завжди пропонуємо починати з чогось легкого. 20 кілометрів, потім 40, потім 60. І так поступово нарощувати об'єми й не отримувати такого стресу "зможу – не зможу".