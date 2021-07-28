Первая украинка покорила "гору-убийцу" К2 – вторую высочайшую точку мира

27 июля в 8:42 по местному времени, известная в Украине экстремалка Ирина Галай покорила гору К2 (Чогори). Ранее она стала первой украинкой, которая "взяла" Эверест.

Вторую по высоте (8 611 метров) горную вершину также называют "горой убийцей". Ведь каждый четвертый альпинист претерпевает трагические последствия.

Читайте также Уикенд на природе: живописные места для идеального пикника под Киевом

Почти месяц назад девушка присоединилась к команде, которая отправилась в Пакистан, чтобы покорить "гору смерти".

Альпинистка развенчала миф, что К2 только для профи, и стала первой украинкой, которой удалось взойти на нее. Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины.

Вместе с Ириной Галай на вершину взошел Дмитрий Семеренко из Днепра. К слову, он совершил восхождение без кислородной маски.

Также в команду вошел фотограф Назарий Кривошеев, который остановился в базовом лагере на высоте 6800 метров.

Отмечается, что сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины.

Еще один украинец покорил К-2

Харьковчанин Валентин Сипавин также 27 июля поднялся на К2, пишет Суспільне.

О восхождении мужчина сообщил в Фейсбуке, проведя со второй самой высокой вершины в мире прямой эфир.

Сказать, что я счастлив, это ничего не сказать, – заявил альпинист.

Он также отметил, что впереди ожидает еще "жесткий спуск".



В экспедицию Валентин вместе с командой отправился в конце июня, 4 июля альпинисты уже были в базовом лагере, впоследствии ходили в акклиматизационные походы.

Чогори: коротко

Чогори (К2) – вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы (Эвереста). Ее высота составляет 8 611 метров над уровнем моря.

Она расположена на границе Кашмира (контролируемая Пакистаном часть) с Китаем (Синьцзян-Уйгурский автономный район) и входит в горный массив Каракорум, расположенного к западу от Гималаев. Является национальной горой Пакистана.

Чогори известная как "Дикая гора" из-за чрезвычайной сложности восхождения. Как известно, уровень смертности составляет 23%.