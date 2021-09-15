Pegasus Airlines устроила распродажу авиабилетов на 2022 год: направления и цены

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines открыл продажу билетов на 2022 год. Авиаперевозчик предлагает перелеты в разные города Турции.

Стоимость акционных билетов стартует от 24 евро в одну сторону и от 51 евро в обе. Более о направлениях и тарифах – читайте дальше.

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Забронировать акционные билеты можно в мобильном приложении и только, если вы являетесь участниками BolBol.

Отмечается, что акция не распространяется на все имеющиеся направления Pegasus с Украиной, особенно курортные.

Акционные направления и стоимость

Распродажа продлитсяи будет распространяться на рейсы с 27 марта по 29 октября 2022 года.

Цены стартуют от 24 евро в одну сторону и от 51 евро туда-обратно.

Запорожье – Стамбул – Запорожье – 24 евро в одну сторону, 51 евро в обе;

– 24 евро в одну сторону, 51 евро в обе; Львов – Стамбул – Львов – 26 евро в одну сторону, 53 евро в обе;

– 26 евро в одну сторону, 53 евро в обе; Харьков – Стамбул – Харьков – 29 евро в одну сторону, 56 евро в обе;

– 29 евро в одну сторону, 56 евро в обе; Киев – Анкара – Киев – 27 евро в одну сторону, 54 евро в обе;

– 27 евро в одну сторону, 54 евро в обе; Одесса – Стамбул – Одесса – 31 евро в одну сторону, 58 евро в обе;

– 31 евро в одну сторону, 58 евро в обе; Херсон – Стамбул – Херсон – 27 евро в одну сторону, 54 евро в обе;

– 27 евро в одну сторону, 54 евро в обе; Киев – Измир – Киев – 43 евро в одну сторону, 68,5 евро в обе.

В стоимость самых дешевых билетов входит только ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров с любым весом.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.

По данным Worldometer , по состоянию на 15 сентября 2021 года в Турции обнаружено 6 710 666 случаев заражения коронавирусом, из них 60 393 летальных.

Отметим, ранее Турция отменила требование обязательного ПЦР-тестирование для одной категории туристов.

Также турецкие отели начали делать скидки для вакцинированных от COVID-19.