Место, где снимали "Аватар": живописная красота парка Чжанцзяцзе в Китае
Чжанцзяцзе – один из самых известных национальных парков Китая. Это место уникально своими густыми лесами и оврагами, глубокими каньонами и чрезвычайными вершинами, похожими на столбы.
Источник:China Educational Tours
Именно эта живописная природная красота вдохновила режиссера Джеймса Кэмерона на создание знаменитой на весь мир картины "Аватар". Здесь и состоялись съемки зрелищных кадров планеты Пандора.
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Живописная территория парка Чжанцзяцзе также входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Без сомнения, это – место, о котором стоит узнать больше.
Самые красивые места парка Чжанцзяцзе
Гора Аллилуйя
Всего в Чжанцзяцзе есть более 3 тысяч скал-столбов. Одна из самых красивых и популярных – гора Аллилуйя. Она имеет высоту 1 080 метров. Здесь китайцы поставили несколько фигурок аватаров, где любят фотографироваться туристы.
Фигура аватара на горе Аллилуйя / Фото hikingtheglobe
Гора Тяньцзи
Пейзаж горы Тяньцзи имеет первоначальный ландшафт – живописные места создала сама природа без искусственной резьбы. Здесь можно увидеть чудеса тумана, лунную ночь, розовые облака и зимний снег. На горе Тяньцзи есть лиги нетронутых лесов, наполненные редкими цветами и растениями, а также драгоценными птицами и зверями.
Лаовучанг
Самая "дикая" область национального парка Чжанцзяцзе, где туристы ходят по грязным тропам. Здесь расположены рисовые поля Spirit Soldiers Gathering и Paddies in the Sky.
Рисовые поля / Фото hikingtheglobe
Речка Золотой кнут
Это красивая река природной формы, которая протекает через камень Цзиньбо. Она простирается по парку на 7 километров в окружении красивых скал и живописной зелени.
Река Золотой кнут / Фото Dmitry Golubev
Река Золотой кнут протекает между скалами / Фото Dmitry Golubev
Живописная природа вокруг реки Золотой кнут / Фото Dmitry Golubev
Лифт Байлунг
Стеклянный лифт Байлун или лифт 100 драконов – открытый подъемник, на котором можно добраться до вершины стремительного склона высотой 330 метров. Подъем в прозрачной кабине подарит незабываемые впечатления. Лифт Байлунг занесен в книгу рекордов Гиннеса, поскольку это – самый высокий и самый быстрый лифт с наибольшей грузоподъемностью в мире. В кабине может поместиться до 50 человек.
Красота парка Чжанцзяцзе
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