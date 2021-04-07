Чжанцзяцзе – один из самых известных национальных парков Китая. Это место уникально своими густыми лесами и оврагами, глубокими каньонами и чрезвычайными вершинами, похожими на столбы.

Именно эта живописная природная красота вдохновила режиссера Джеймса Кэмерона на создание знаменитой на весь мир картины "Аватар". Здесь и состоялись съемки зрелищных кадров планеты Пандора.

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Живописная территория парка Чжанцзяцзе также входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Без сомнения, это – место, о котором стоит узнать больше.

Самые красивые места парка Чжанцзяцзе

Гора Аллилуйя

Всего в Чжанцзяцзе есть более 3 тысяч скал-столбов. Одна из самых красивых и популярных – гора Аллилуйя. Она имеет высоту 1 080 метров. Здесь китайцы поставили несколько фигурок аватаров, где любят фотографироваться туристы.



Фигура аватара на горе Аллилуйя / Фото hikingtheglobe

Гора Тяньцзи

Пейзаж горы Тяньцзи имеет первоначальный ландшафт – живописные места создала сама природа без искусственной резьбы. Здесь можно увидеть чудеса тумана, лунную ночь, розовые облака и зимний снег. На горе Тяньцзи есть лиги нетронутых лесов, наполненные редкими цветами и растениями, а также драгоценными птицами и зверями.

Лаовучанг

Самая "дикая" область национального парка Чжанцзяцзе, где туристы ходят по грязным тропам. Здесь расположены рисовые поля Spirit Soldiers Gathering и Paddies in the Sky.



Рисовые поля / Фото hikingtheglobe

Речка Золотой кнут

Это красивая река природной формы, которая протекает через камень Цзиньбо. Она простирается по парку на 7 километров в окружении красивых скал и живописной зелени.



Река Золотой кнут / Фото Dmitry Golubev



Река Золотой кнут протекает между скалами / Фото Dmitry Golubev



Живописная природа вокруг реки Золотой кнут / Фото Dmitry Golubev

Лифт Байлунг

Стеклянный лифт Байлун или лифт 100 драконов – открытый подъемник, на котором можно добраться до вершины стремительного склона высотой 330 метров. Подъем в прозрачной кабине подарит незабываемые впечатления. Лифт Байлунг занесен в книгу рекордов Гиннеса, поскольку это – самый высокий и самый быстрый лифт с наибольшей грузоподъемностью в мире. В кабине может поместиться до 50 человек.

Красота парка Чжанцзяцзе