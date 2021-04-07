Чжанцзяцзе – один з найвідоміших національних парків Китаю. Це місце унікальне своїми густими лісами та ярами, глибокими каньйонами та надзвичайними вершинами, схожими на стовпи.

Саме ця мальовнича природна краса надихнула режисера Джеймса Кемерона на створення знаменитої на весь світ картини "Аватар". Тут і відбулися зйомки видовищних кадрів планети Пандора.

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Живописна територія парку Чжанцзяцзе також входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Без сумніву, це – місце, про яке вартує дізнатися більше.

Найкрасивіші місця парку Чжанцзяцзе

Гора Алілуя

Всього в Чжанцзяцзе є понад 3 тисячі скель-стовпів. Одна з найкрасивіших і найпопулярніших – гора Алілуя. Вона має висоту 1080 метрів. Тут китайці поставили кілька фігурок аватарів, де люблять фотографуватися туристи.



Фігура аватара на горі Алілуя / Фото hikingtheglobe

Гора Тяньцзі

Пейзаж гори Тяньцзі має первісний ландшафт – мальовничі місця створила сама природа без штучного різьблення. Тут можна побачити чудеса туману, місячну ніч, рожеві хмари та зимовий сніг. На горі Тяньцзі є ліги недоторканих лісів, наповнених рідкісними квітами та рослинами, а також дорогоцінними птахами та звірами.

Лаовучанг

Найбільш "дика" область національного парку Чжанцзяцзе, де туристи ходять по брудних стежках. Тут розташовані рисові поля Spirit Soldiers Gathering і Paddies in the Sky.



Рисові поля / Фото hikingtheglobe

Річка Золотий батіг

Це красива річка природної форми, яка протікає через камінь Цзіньбій. Вона простягається по парку на 7 кілометрів в оточенні красивих скель та мальовничої зелені.



Річка Золотий батіг / Фото Dmitry Golubev



Річка Золотий батіг протікає поміж скелями / Фото Dmitry Golubev



Мальовнича природа довкола річки Золотий батіг / Фото Dmitry Golubev

Ліфт Байлунг

Скляний ліфт Байлун або ліфт 100 драконів – відкритий підйомник, на якому можна дістатися до вершини стрімкого схилу висотою 330 метрів. Підйом в прозорій кабіні подарує незабутні враження. Ліфт Байлунг занесений до книги рекордів Гіннеса, оскільки це – найвищий і найшвидший ліфт з найбільшою вантажопідйомністю у світі. У кабіні може поміститися до 50 людей.

Краса парку Чжанцзяцзе