Місце, де знімали "Аватар": мальовнича краса парку Чжанцзяцзе в Китаї
Чжанцзяцзе – один з найвідоміших національних парків Китаю. Це місце унікальне своїми густими лісами та ярами, глибокими каньйонами та надзвичайними вершинами, схожими на стовпи.
Джерело:China Educational Tours
Саме ця мальовнича природна краса надихнула режисера Джеймса Кемерона на створення знаменитої на весь світ картини "Аватар". Тут і відбулися зйомки видовищних кадрів планети Пандора.
Дізнайтеся також Незвідана Македонія: 4 причини обрати напрямок, який скоро стане трендом
Живописна територія парку Чжанцзяцзе також входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Без сумніву, це – місце, про яке вартує дізнатися більше.
Найкрасивіші місця парку Чжанцзяцзе
Гора Алілуя
Всього в Чжанцзяцзе є понад 3 тисячі скель-стовпів. Одна з найкрасивіших і найпопулярніших – гора Алілуя. Вона має висоту 1080 метрів. Тут китайці поставили кілька фігурок аватарів, де люблять фотографуватися туристи.
Фігура аватара на горі Алілуя / Фото hikingtheglobe
Гора Тяньцзі
Пейзаж гори Тяньцзі має первісний ландшафт – мальовничі місця створила сама природа без штучного різьблення. Тут можна побачити чудеса туману, місячну ніч, рожеві хмари та зимовий сніг. На горі Тяньцзі є ліги недоторканих лісів, наповнених рідкісними квітами та рослинами, а також дорогоцінними птахами та звірами.
Лаовучанг
Найбільш "дика" область національного парку Чжанцзяцзе, де туристи ходять по брудних стежках. Тут розташовані рисові поля Spirit Soldiers Gathering і Paddies in the Sky.
Рисові поля / Фото hikingtheglobe
Річка Золотий батіг
Це красива річка природної форми, яка протікає через камінь Цзіньбій. Вона простягається по парку на 7 кілометрів в оточенні красивих скель та мальовничої зелені.
Річка Золотий батіг / Фото Dmitry Golubev
Річка Золотий батіг протікає поміж скелями / Фото Dmitry Golubev
Мальовнича природа довкола річки Золотий батіг / Фото Dmitry Golubev
Ліфт Байлунг
Скляний ліфт Байлун або ліфт 100 драконів – відкритий підйомник, на якому можна дістатися до вершини стрімкого схилу висотою 330 метрів. Підйом в прозорій кабіні подарує незабутні враження. Ліфт Байлунг занесений до книги рекордів Гіннеса, оскільки це – найвищий і найшвидший ліфт з найбільшою вантажопідйомністю у світі. У кабіні може поміститися до 50 людей.
Краса парку Чжанцзяцзе
Поділитися новиною