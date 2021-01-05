В Великобритании пара изолировалась крошечном острове Овей у Ирландии из-за пандемии коронавируса.

Люк и Сара Фланаган из Лидса решили переехать 14 марта 2020 года – это примерно за неделю до введения ограничений. Они еще не ожидали, что ситуация так затянится. Пара просто хотела более медленного темпа жизни, сообщает The Sun.

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В начале прошлого года они увидели объявление об аренде небольшого коттеджа на острове. На постоянной основе там никто не живет, лишь на лето приезжает несколько людей на дачи.

Пара ловит рыбу и моется дождевой водой \ Фото South West News Service

днако пара решила перебраться сюда надолго – они ловят рыбу, разводят кур и выращивают овощи.

Мы живем в маленьком коттедже с угольным камином, используя уголь, который мы запасли за лето, мы используем резервуар для сбора дождевой воды, мы готовим с помощью больших газовых баллонов,

– рассказала Сара.

Также дождевую воду используют для стирки и мытья, а гаджеты заряжают от солнечных батарей. На острове есть хорошая связь 4G. Однако, чтобы попасть на материк, нужно использовать лодку. Летом пара отправлялась на ней в магазины, чтобы запастись всем необходимым на зиму.