У Великій Британії пара ізолювалася крихітному острові Овей біля Ірландії через пандемію коронавіруса.

Люк і Сара Фланаган з Лідса вирішили переїхати 14 березня 2020 року – це приблизно за тиждень до введення обмежень. Вони ще не очікували, що ситуація так затягніть. Пара просто хотіла більш повільного темпу життя, повідомляє The Sun.

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На початку минулого року вони побачили оголошення про оренду невеликого котеджу на острові. На постійній основі там ніхто не живе, лише на літо приїжджає кілька дачників.



Пара ловить рибу та миється дощовою водою \ Фото South West News Service

Однак пара вирішила перебратися сюди надовго – вони ловлять рибу, розводять курей і вирощують овочі. На острові немає водопроводу та світла, однак коронавірус ще теж не поширився

Ми живемо в маленькому котеджі з вугільним каміном, використовуючи вугілля, який ми запасли за літо, ми використовуємо резервуар для збору дощової води, ми готуємо за допомогою великих газових балонів,

– розповіла Сара.

Також дощову воду використовують для прання та миття, а гаджети заряджають від сонячних батарей. На острові є хороший зв'язок 4G. Однак, щоб потрапити на материк, потрібно використовувати човен. Влітку пара відправлялася на ній в магазини, щоб запастися всім необхідним на зиму.