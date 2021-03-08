Танцоры из Бельгии и Шотландии покинули свою работу, чтобы путешествовать и делать фото с "изюминкой". Благодаря обнаженным кадрам в спортивных позах – пара стала известной в социальных сетях.

Пара познакомилась во время работы в танцевальной компании в Испании. Их роман превратился в настоящую любовь и совместные путешествия.

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Еще в 2019 году 29-летняя Силке Мюйс (Silke Muys) из Гента и 30-летний Киран Шеннон (Kieran Shannon) из Глазго начали посещать разные страны. Сначала они просто путешествовали, но в одной из поездок поплавали в водопаде голышом – так и возникло их хобби.

Влюбленные решили публиковать обнаженные фотографии в Instagram на фоне различных достопримечательностей по пятницам и называть это кадрами "Странной пятницы". В результате у пары появились тысячи поклонников со всего мира, которые активно их поддерживают и даже в определенной степени подражают им.

Когда мы начали видеть в подавляющем большинстве положительную реакцию людей, мы стали делиться нашим видением чаще. Людям нравится, как мы преподносим боди-позитив и свободу, – поделился Шеннон.

Однако паре пришлось прервать свои поездки из-за COVID-19, однако за время пандемии они успели составить 10-летний план по будущих путешествий. Пара хочет приобрести дом на колесах в Южной Америке и отправиться на нем через весь континент до Аляски.