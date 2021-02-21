Пандемия оживила спрос на перелеты частными самолетами. Клиенты готовы платить больше, чтобы обезопасить себя.

Причина перехода – желание избежать риска подхватить вирус на борту регулярных рейсов с несколькими десятками незнакомцев. К тому же пассажиры джет, как правило, сразу попадают на взлетно-посадочную полосу, избегая толпы в аэропорту.

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По данным консалтинговой компании WingX, в период с 1 сентября по 15 октября 2020 года количество регулярных рейсов уменьшилось в половину по сравнению с прошлым годом. Зато частные перелеты упали лишь на 10%.

Частные перелеты преимущественно заказывают семьи, что стараются не выходить за рамки внутреннего круга, топ менеджеры или команды коллег, которые должны вести бизнес в других странах, – отметил директор авиакомпании FlexJet Марин Юджин.

Стоимость чартера на небольшое расстояние по Европе в среднем составляет 4,5 тысячи евро в один конец, пишет сайт LunaJets. Конечно, здесь многое зависит от класса самолета и расстояния. Если очень постараться, то можно найти обратный рейс и за 2 тысячи евро, что примерно соответствует стоимости перелета бизнес-классом на регулярном рейсе.