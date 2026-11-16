Собирает чемодан в соответствии с прогнозом погоды: украинец создал приложение с ИИ для путешествий

Украинский разработчик Алекс Столярчук создал бесплатное приложение Packmates AI для сборов в дорогу. Сервис формирует индивидуальный список вещей с учетом города, дат, прогноза погоды и планов на поездку.

Как сообщает издание dev.ua, 29-летний одессит Алекс Столярчук уже почти десять лет живет в США, где получил образование в области веб-дизайна и интерактивного дизайна в Университете Центральной Флориды. Сейчас он работает официантом в Орландо и параллельно самостоятельно создает собственные технологические стартапы.

Что известно о приложении?

Идея нового инструмента возникла из-за постоянной бытовой проблемы во время поездок. Разработчик регулярно забывал необходимые вещи, которые впоследствии приходилось покупать на месте, а обычные шаблонные списки не учитывали конкретные условия путешествия.

Я искал такое приложение, не нашел – и создал свое,

– пояснил автор проекта.

ИИ-приложение, которое собирает чемодан в соответствии с прогнозом погоды и планами на поездку / Скриншот

От студенческой идеи до публикации в App Store

Сервис начинался как выпускная университетская работа. После получения диплома разработчик решил довести проект до полноценного релиза для широкой аудитории.

Весь цифровой продукт специалист реализовал самостоятельно, выполняя задачи программиста, дизайнера и копирайтера. Код он писал в VS Code, мобильную версию создал на основе веб-приложения с помощью Capacitor, а для операционной системы iOS настраивал файлы в Xcode при поддержке искусственного интеллекта Claude.

Самым большим препятствием на пути к запуску стала модерация. Компания Apple одобрила приложение только с третьей попытки после создания 17 рабочих билдов.

Хороший урок: проверка в Apple – это отдельная работа, а не формальность,

– подчеркнул Алекс Столярчук.

Алгоритм формирования багажа и синхронизация списков

Система работает по четкому механизму: пользователь вводит местоположение, даты поездки и запланированные занятия. Приложение обращается к метеорологическому API и подбирает гардероб в соответствии с ожидаемыми погодными условиями.

Если путешественник отправляется в дождливый регион, программа обязательно напомнит о зонте или непромокаемой одежде. Все позиции выбираются не случайно, а отбираются из авторской верифицированной базы вещей, которую основатель наполняет лично.

Для компаний и семей предусмотрена функция общих списков. Они синхронизируются в реальном времени, благодаря чему участники путешествия могут распределять багаж и не брать дубликаты предметов общего пользования.

Аудитория цифрового помощника и планы монетизации

Проект постепенно набирает обороты: в прошлом месяце к платформе присоединились около 50 новых пользователей. Программа ориентирована на людей, которые часто перемещаются между городами и странами ради работы или встреч с родными, что стало особенно актуальным для многих украинцев.

В настоящее время инструмент работает бесплатно в браузере и на смартфонах iPhone, поддерживая украинский, испанский и португальский языки.

Базовый функционал останется бесплатным, однако в будущем автор планирует интегрировать платную Pro-подписку с расширенными возможностями искусственного интеллекта. На данный момент техническая поддержка сервиса обходится недорого, а основные расходы составляют несколько сотен долларов в месяц на поисковую оптимизацию и рекламу.

Напомним, недавно мы писали о том, какие правила действуют в отношении перевозки жидкостей в багаже. В частности, следует учитывать требования к перевозке косметических средств в ручной клади, иначе их могут изъять в аэропорту.