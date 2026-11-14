Жидкости в ручной клади: правила перевозки косметики, чтобы ее не изъяли в аэропорту

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Чтобы избежать неприятных ситуаций перед посадкой, стоит заранее выяснить, какие средства считаются жидкостями, какого объема должны быть флаконы и как правильно их упаковать. Об этом в своем видеоролике в TikTok рассказала путешественница @dashassk.

Как правильно перевозить жидкости в аэропорту?

Все жидкие косметические средства нужно сложить в один прозрачный пакет с застежкой или косметичку размером примерно 20 на 20 сантиметров. Общий объем не должен превышать одного литра, а каждый отдельный флакон должен иметь емкость не более 100 миллилитров.

К этой категории относятся не только шампуни и бальзамы для волос, но и кремы для лица, роликовые дезодоранты и другие средства с жидкой или кремовой текстурой. Даже если флакон почти пустой, при проверке учитывается именно его полная вместимость.

Особое внимание следует уделить жидким лекарственным средствам. Например, спрей для носа также необходимо учитывать при упаковке жидкостей. Для перевозки лекарств могут действовать отдельные исключения, поэтому соответствующие требования лучше заранее уточнить в авиакомпании и аэропорту.

Путешественница также советует брать в поездку бальзам или скраб для губ. Эти средства могут пригодиться при сухости.

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Пудра, сухие тени и другая косметика без жидкой или кремовой текстуры не относятся к категории жидкостей. Их можно перевозить без ограничения в 100 миллилитров.

В то же время консилеры, BB-кремы и кремовые средства для контурирования нужно учитывать в общем объеме жидкостей. Поэтому перед поездкой стоит проверить содержимое косметички, чтобы все флаконы соответствовали требованиям.