Собирает чемодан в соответствии с прогнозом погоды: украинец создал приложение с ИИ для путешествий

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Как сообщает издание dev.ua, 29-летний одессит Алекс Столярчук уже почти десять лет живет в США, где получил образование в области веб-дизайна и интерактивного дизайна в Университете Центральной Флориды. Сейчас он работает официантом в Орландо и параллельно самостоятельно создает собственные технологические стартапы.

Что известно о приложении?

Идея нового инструмента возникла из-за постоянной бытовой проблемы во время поездок. Разработчик регулярно забывал необходимые вещи, которые впоследствии приходилось покупать на месте, а обычные шаблонные списки не учитывали конкретные условия путешествия.

Я искал такое приложение, не нашел – и создал свое– пояснил автор проекта.

ИИ-приложение, которое собирает чемодан в соответствии с прогнозом погоды и планами на поездку / Скриншот

От студенческой идеи до публикации в App Store

Сервис начинался как выпускная университетская работа. После получения диплома разработчик решил довести проект до полноценного релиза для широкой аудитории.

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Весь цифровой продукт специалист реализовал самостоятельно, выполняя задачи программиста, дизайнера и копирайтера. Код он писал в VS Code, мобильную версию создал на основе веб-приложения с помощью Capacitor, а для операционной системы iOS настраивал файлы в Xcode при поддержке искусственного интеллекта Claude.

Самым большим препятствием на пути к запуску стала модерация. Компания Apple одобрила приложение только с третьей попытки после создания 17 рабочих билдов.

Хороший урок: проверка в Apple – это отдельная работа, а не формальность– подчеркнул Алекс Столярчук.

Алгоритм формирования багажа и синхронизация списков

Система работает по четкому механизму: пользователь вводит местоположение, даты поездки и запланированные занятия. Приложение обращается к метеорологическому API и подбирает гардероб в соответствии с ожидаемыми погодными условиями.

Если путешественник отправляется в дождливый регион, программа обязательно напомнит о зонте или непромокаемой одежде. Все позиции выбираются не случайно, а отбираются из авторской верифицированной базы вещей, которую основатель наполняет лично.

Для компаний и семей предусмотрена функция общих списков. Они синхронизируются в реальном времени, благодаря чему участники путешествия могут распределять багаж и не брать дубликаты предметов общего пользования.

Аудитория цифрового помощника и планы монетизации

Проект постепенно набирает обороты: в прошлом месяце к платформе присоединились около 50 новых пользователей. Программа ориентирована на людей, которые часто перемещаются между городами и странами ради работы или встреч с родными, что стало особенно актуальным для многих украинцев.

В настоящее время инструмент работает бесплатно в браузере и на смартфонах iPhone, поддерживая украинский, испанский и португальский языки.

Базовый функционал останется бесплатным, однако в будущем автор планирует интегрировать платную Pro-подписку с расширенными возможностями искусственного интеллекта. На данный момент техническая поддержка сервиса обходится недорого, а основные расходы составляют несколько сотен долларов в месяц на поисковую оптимизацию и рекламу.

Напомним, недавно мы писали о том, какие правила действуют в отношении перевозки жидкостей в багаже. В частности, следует учитывать требования к перевозке косметических средств в ручной клади, иначе их могут изъять в аэропорту.