Собирает чемодан в соответствии с прогнозом погоды: украинец создал приложение с ИИ для путешествий

Приложение с ИИ, которое собирает чемодан с учетом прогноза погоды / magnific (иллюстративное)
Украинский разработчик Алекс Столярчук создал бесплатное приложение Packmates AI для сборов в дорогу. Сервис формирует индивидуальный список вещей с учетом города, дат, прогноза погоды и планов на поездку.
Как сообщает издание dev.ua, 29-летний одессит Алекс Столярчук уже почти десять лет живет в США, где получил образование в области веб-дизайна и интерактивного дизайна в Университете Центральной Флориды. Сейчас он работает официантом в Орландо и параллельно самостоятельно создает собственные технологические стартапы.
Что известно о приложении?
Идея нового инструмента возникла из-за постоянной бытовой проблемы во время поездок. Разработчик регулярно забывал необходимые вещи, которые впоследствии приходилось покупать на месте, а обычные шаблонные списки не учитывали конкретные условия путешествия.
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От студенческой идеи до публикации в App Store
Сервис начинался как выпускная университетская работа. После получения диплома разработчик решил довести проект до полноценного релиза для широкой аудитории.
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Весь цифровой продукт специалист реализовал самостоятельно, выполняя задачи программиста, дизайнера и копирайтера. Код он писал в VS Code, мобильную версию создал на основе веб-приложения с помощью Capacitor, а для операционной системы iOS настраивал файлы в Xcode при поддержке искусственного интеллекта Claude.
Самым большим препятствием на пути к запуску стала модерация. Компания Apple одобрила приложение только с третьей попытки после создания 17 рабочих билдов.
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Алгоритм формирования багажа и синхронизация списков
Система работает по четкому механизму: пользователь вводит местоположение, даты поездки и запланированные занятия. Приложение обращается к метеорологическому API и подбирает гардероб в соответствии с ожидаемыми погодными условиями.
Если путешественник отправляется в дождливый регион, программа обязательно напомнит о зонте или непромокаемой одежде. Все позиции выбираются не случайно, а отбираются из авторской верифицированной базы вещей, которую основатель наполняет лично.
Для компаний и семей предусмотрена функция общих списков. Они синхронизируются в реальном времени, благодаря чему участники путешествия могут распределять багаж и не брать дубликаты предметов общего пользования.
Аудитория цифрового помощника и планы монетизации
Проект постепенно набирает обороты: в прошлом месяце к платформе присоединились около 50 новых пользователей. Программа ориентирована на людей, которые часто перемещаются между городами и странами ради работы или встреч с родными, что стало особенно актуальным для многих украинцев.
В настоящее время инструмент работает бесплатно в браузере и на смартфонах iPhone, поддерживая украинский, испанский и португальский языки.
Базовый функционал останется бесплатным, однако в будущем автор планирует интегрировать платную Pro-подписку с расширенными возможностями искусственного интеллекта. На данный момент техническая поддержка сервиса обходится недорого, а основные расходы составляют несколько сотен долларов в месяц на поисковую оптимизацию и рекламу.
Напомним, недавно мы писали о том, какие правила действуют в отношении перевозки жидкостей в багаже. В частности, следует учитывать требования к перевозке косметических средств в ручной клади, иначе их могут изъять в аэропорту.
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