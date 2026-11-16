Збирає валізу за прогнозом погоди: українець створив ШІ-застосунок для подорожей

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Як повідомляє видання dev.ua, 29-річний одесит Алекс Столярчук майже десять років живе у США, де здобув фах з вебдизайну та інтерактивного дизайну в University of Central Florida. Зараз він працює офіціантом в Орландо та паралельно самостійно створює власні технологічні стартапи.

Що відомо про застосунок?

Ідея нового інструменту виникла через постійну побутову проблему під час поїздок. Розробник регулярно забував необхідні речі, які згодом доводилося купувати на місці, а звичайні шаблонні списки не враховували конкретних умов мандрівки.

Я шукав такий застосунок, не знайшов – і зробив свій– пояснив автор проєкту.

ШІ-застосунок, який збирає валізу за прогнозом погоди та планами на поїздку / Скриншот

Від студентського задуму до публікації в App Store

Сервіс починався як випускна університетська робота. Після отримання диплома розробник вирішив довести проєкт до повноцінного релізу для широкої аудиторії.

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Увесь цифровий продукт фахівець реалізував самотужки, виконуючи задачі програміста, дизайнера та копірайтера. Код він писав у VS Code, мобільну версію побудував на основі вебзастосунку через Capacitor, а для операційної системи iOS налаштовував файли в Xcode за підтримки штучного інтелекту Claude.

Найбільшою перепоною на шляху до запуску стала модерація. Компанія Apple ухвалила застосунок лише з третьої спроби після створення 17 робочих білдів.

Хороший урок: перевірка в Apple – це окрема робота, а не формальність– підкреслив Алекс Столярчук.

Алгоритм формування багажу та синхронізація списків

Система працює за чітким механізмом: користувач вводить локацію, дати поїздки та плановані заняття. Застосунок звертається до погодного API й підбирає гардероб відповідно до очікуваних кліматичних умов.

Якщо мандрівник вирушає до дощового регіону, програма обов'язково нагадає про парасольку чи непромокальний одяг. Усі позиції беруться не випадково, а відбираються з авторської верифікованої бази речей, яку засновник наповнює особисто.

Для компаній та родин передбачена функція спільних переліків. Вони синхронізуються в реальному часі, завдяки чому учасники подорожі можуть розподіляти багаж і не брати дублікати предметів спільного вжитку.

Аудиторія цифрового помічника та плани монетизації

Проєкт поступово набирає обертів: минулого місяця до платформи приєдналися близько 50 нових користувачів. Програма орієнтована на людей, які часто переміщуються між містами й країнами заради роботи чи зустрічей із рідними, що стало особливо актуальним для багатьох українців.

Наразі інструмент функціонує безкоштовно у браузері та на смартфонах iPhone, підтримуючи українську, іспанську та португальську мови.

Базовий функціонал залишиться вільним від оплати, проте в майбутньому автор планує інтегрувати платну Pro-підписку з розширеними можливостями штучного інтелекту. Наразі технічна підтримка сервісу коштує недорого, а основні витрати становлять кількасот доларів щомісяця на пошукову оптимізацію та рекламу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які правила діють щодо перевезення рідин у багажі. Зокрема, слід враховувати вимоги перевезення косметичних засобів у ручній поклажі, інакше – їх можуть вилучити в аеропорту.