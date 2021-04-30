Рукотворное озеро расположено вблизи оазиса Аль-Кудра. Достигая 550 000 квадратных метров, эту туристическую достопримечательность видно даже из космоса.

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Озеро окружено пустыней, и состоит из сотен тысяч кустовых сортов, более 16 000 деревьев и разноцветных цветов. Интересно, что с земли не очень хорошо видно, но слово "Love" написано сотнями деревьев.

В этом удивительном месте есть не только растения, но и рыбы. Озера здесь неглубокие, и в них живут золотые рыбки и карпы кои. На деревьях оазиса часто можно увидеть птиц.

Его открыли в ноябре 2018 года, но популярность оно получило после публикации шейха Хамдана бен Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, наследного принца Дубая, в Instagram с подписью "Всем вам".

Чтобы сполна насладиться видом – стоит подняться как минимум на 50 метров над землей. Это может быть полет на вертолете или беспилотнике.

Смотрите видео: