Рукотворне озеро розташоване поблизу оазису Аль-Кудра. Досягаючи 550 000 квадратних метрів, цю туристичну пам'ятку видно навіть із космосу.

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Озеро оточене пустелею, й складається з сотень тисяч кущових сортів, понад 16 000 дерев та різноколірних квітів. Цікаво, що з землі не дуже добре видно, але слово "Love" написано сотнями дерев.

У цьому дивовижному місці є не тільки рослини, але і риби. Озера тут неглибокі, і в них живуть золоті рибки і коропи які. На деревах оазису часто можна побачити птахів.

Його відкрили в листопаді 2018 року, але популярності воно набуло після публікації шейха Хамдана бен Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, наслідуючого принца Дубая, в Instagram із підписом "Всім вам".

Щоб сповна насолодитися краєвидом – варто піднятися як мінімум на 50 метрів над землею. Це може бути політ на вертольоті чи безпілотнику.

Дивіться відео: