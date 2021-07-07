По озеру ходит паром, который сочетает город Байрам-Курри с районом Тропоя. Путешествие длится около 2,5 часов. Но есть и более мелкие водные перевозчики.

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Норвежские пейзажи с албанской пропиской

Озеро Коман является водохранилищем на реке Дрин. Его построили между 1979 и 1988 годами вблизи одноименного села. Водоем окружен густыми лесистыми холмами, вертикальными склонами, глубокими ущельями и узкой долиной. Максимальная ширина достигает 400 метров, а узкий участок имеет лишь 50 метров.

Озеро Коман в Албании / Фото Сергея Анохина

Из приятных бонусов, кроме видов: здесь фактически не ловит интернет и сотовую связь. Поэтому дает возможность сполна насладиться невероятными пейзажами и единством с природой.

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