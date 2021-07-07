По озеру ходить паром, який поєднює місто Байрам-Куррі з районом Тропоя. Подорож триває близько 2,5 годин. Але є й дрібніші водні перевізники.

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Норвезькі краєвиди з албанською пропискою

Озеро Коман є водосховищем на річці Дрін. Його побудували між 1979 і 1988 роками поблизу однойменного села. Водойма оточена густими лісистими пагорбами, вертикальними схилами, глибокими ущелинами та вузькою долиною. Максимальна ширина сягає 400 метрів, а найвужча ділянка має лише 50 метрів.

Озеро Коман в Албанії / Фото Сергія Анохіна

З приємних бонусів, крім краєвидів: тут фактично не ловить інтернет та стільниковий зв'язок. Тому дає можливість сповна насолодитися неймовірними пейзажами та єдністю з природою.

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