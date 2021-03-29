Сказочное и невероятное по своей красоте озеро Каинды в Казахстане спряталось в хвойном лесу посреди гор Кунгей-Алатау. Оно образовалось в результате землетрясения, которое перекрыло ущелье и сформировало естественную дамбу. Изюминкой озера являются ели, которые будто бы растут из воды.

На самом деле эти елки уже погибли, а то, что они сохранились в таком виде, является результатом своеобразной "консервации" из-за низкой температуры воды, которая максимум достигает 6 градусов. Ледяная вода сохраняет стволы деревьев уже примерно 100 лет.

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Побелевшие дерева

Озеро имеет 400 метров в длину и около 30 метров в глубину, а уникальные отбеленные деревья, возвышающиеся над поверхностью воды, делают его интересным для посещения.



Бирюзовое озеро Каинды в Казахстане / Фото Vitaly Travel

Сверху деревья выглядят, как большие мачты от потерянных кораблей-призраков или даже таинственной армии, которая скрывается под водой, ожидая шанса всплыть.



Побелевшие стволы мертвых деревьев / Фото Adventurous Travels

Еще одной уникальной характеристикой этого озера является то, что верхняя часть деревьев, которая выступает на поверхность, потеряла ветви и кору, поэтому стволы побелели. Несмотря на их жуткий вид, нижняя часть деревьев, похоже, процветает под водой, и много ветвей целы. Поэтому дайверам, которые часто туда приезжают, открывается удивительное зрелище – застывший, как в сказке, подводный лес.



Под водой деревья будто бы законсервировались / Фото Adventurous Travels



Дерево в озере Каинды​ / Фото Adventurous Travels



Подводный мир озера Каинды / Фото Adventurous Travels

Вода меняет цвет

Интересно и то, что иногда вода меняет свой цвет на голубой. Это связано с тем, что когда-то здесь под водой остались известь и другие минералы. Именно они придают воде такую необычную и одновременно красивую окраску. Неповторимые пейзажи гармонично сочетаются с растущими в ущелье березами и хвойными деревьями.



Температура воды всегда остается достаточно низкой​ / Фото Vitaly Travel



Озеро Каинды способно менять свой цвет​ / Фото Vitaly Travel