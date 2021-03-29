Казкове і неймовірне за своєю красою озеро Каїнди в Казахстані заховалося у хвойному лісі посеред гір Кунгей-Алатау. Воно утворилося внаслідок землетрусу, який перекрив ущелину і сформував природну дамбу. Цікавинкою озера є ялини, які ніби ростуть з води.

Насправді ці ялинки вже загинули, а те, що вони збереглися в такому вигляді, є результатом своєрідної "консервації" через низьку температуру води, яка максимально досягає +6 градусів. Крижана вода зберігає стовбури дерев вже приблизно 100 років.

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Побілілі дерева

Озеро має 400 метрів у довжину і майже 30 метрів у глибину, а унікальні вибілені дерева, що піднімаються над поверхнею води, роблять його цікавим для відвідування.



Бірюзове озеро Каїнди в Казахстані / Фото Vitaly Travel

Зверху дерева виглядають, як великі щогла від загублених кораблів-привидів або навіть таємничої армії, що ховається під водою, чекаючи шансу сплинути.



Побілілі стовбури мертвих дерев / Фото Adventurous Travels

Ще однією унікальною характеристикою цього озера є те, що верхня частина дерев, яка виступає на поверхню, втратила гілки та кору, тому стовбури побіліли. Незважаючи на їхній моторошний вигляд, нижня частина дерев, схоже, процвітає під водою, і багато гілок цілі. Тому дайверам, які часто туди приїжджають, відкривається дивовижне видовище – застиглий, як в казці, підводний ліс.



Під водою дерева ніби законсервувались / Фото Adventurous Travels



Дерево в озері Каїнди / Фото Adventurous Travels



Підводний світ озера Каїнди / Фото Adventurous Travels

Вода змінює колір

Цікаво й те, що часом вода змінює свій колір на блакитний. Це пов’язано з тим, що колись тут під водою залишилися вапно й інші мінерали. Саме вони надають воді таке незвичайне і водночас красиве забарвлення. Неповторні краєвиди гармонійно поєднуються зі зростаючими в ущелині березами і хвойними деревами.



Температура води завжди залишається достатньо низькою / Фото Vitaly Travel



Озеро Каїнди здатне змінювати свій колір / Фото Vitaly Travel