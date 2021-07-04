Романтика, созданная природой: невероятные кадры озера Японии в форме идеального сердца
В отдаленном районе японского острова Хоккайдо, в окружении пышных лесов спряталось озеро Тойони. Этот водоем прошел путь от скрытой жемчужины до выдающегося места для путешествий.
Озеро получило известность благодаря своей необычной форме сердца. И такие романтические очертания Тойони проявятся тогда, когда посмотреть на него с неба.
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Стало сенсацией за одну ночь
Взгляд сверху открывает идеальную форму сердца. Отражая облака, вода наполняется синими оттенками, которые разбивают живописный зеленый массив. А когда времена года меняются, то озеро окружает оранжево-красный вид, который долго прятал водоем от человеческого глаза.
Но за одну ночь романтическое озеро стало сенсацией, когда его продемонстрировали в популярном японском телевизионном ролике. Поняв, что сердечный водоем является настоящим, а не результатом фотошопинга, люди начали стекаться к нему, чтобы насладиться его красотой.
Идеальное место для аэросъемки
- Озеро Тойони, которое раньше знали как Камуито или "Болото, где живет Бог", является идеальным местом для аэрофотографов.
- Поднимая беспилотник в небо, легко получить идеальный снимок водоема в форме сердца.
- Живописные снимки быстро становятся вирусными в интернете и привлекают еще больше посетителей.
- Существуют даже вертолетные экскурсии, во время которых путешественники могут взглянуть на озеро.
- Кроме того, с высоты птичьего полета туристы могут наблюдать за дикими зверями, которых здесь достаточно, ведь Тойони расположен в заповедной зоне.