Озеро здобуло популярність завдяки своїй незвичній формі серця. І такі романтичні обриси Тойоні проявляться тоді, коли подивитися на нього з неба.
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Стало сенсацією за одну ніч
Погляд згори відкриває ідеальну форму серця. Відбиваючи хмари, вода наповнюється синіми відтінками, які розбивають мальовничий зелений масив. А коли пори року змінюються, то озеро оточує помаранчево-червоний краєвид, який довго ховав водойму від людського ока.
Але за одну ніч романтичне озеро стало сенсацією, коли його продемонстрували в популярному японському телевізійному ролику. Зрозумівши, що серцева водойма є справжньою, а не результатом фотошопінгу, люди почали стікалися до неї, щоб насолодитися її красою.
Ідеальне місце для аерозйомки
- Озеро Тойоні, яке раніше знали як Камуїто або "Болото, де живе Бог", є ідеальним місцем для аерофотографів.
- Піднімаючи безпілотник в небо, легко отримати ідеальний знімок водойми у формі серця.
- Мальовничі знімки швидко стають вірусними в інтернеті та приваблюють ще більше відвідувачів.
- Існують навіть гелікоптерні екскурсії, під час яких мандрівники можуть поглянути на озеро.
- Крім того, з висоти пташиного польоту туристи можуть спостерігати за дикими звірами, яких тут є вдосталь, адже Тойоні розташоване в заповідній зоні.