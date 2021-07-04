Озеро получило известность благодаря своей необычной форме сердца. И такие романтические очертания Тойони проявятся тогда, когда посмотреть на него с неба.

Читайте также Где будут отдыхать украинцы в 2021 году: данные вас удивят

Стало сенсацией за одну ночь

Взгляд сверху открывает идеальную форму сердца. Отражая облака, вода наполняется синими оттенками, которые разбивают живописный зеленый массив. А когда времена года меняются, то озеро окружает оранжево-красный вид, который долго прятал водоем от человеческого глаза.

Но за одну ночь романтическое озеро стало сенсацией, когда его продемонстрировали в популярном японском телевизионном ролике. Поняв, что сердечный водоем является настоящим, а не результатом фотошопинга, люди начали стекаться к нему, чтобы насладиться его красотой.

Идеальное место для аэросъемки