Говорят, к этим 3 озерам летят души умерших

Есть места в мире, где наука и миф спокойно живут рядом, и своим парадоксальным сочетанием даже привлекают туристов. Одним из таких может похвастаться Индонезия.

Речь идет о вулкане Келимуту на острове Флорес и трех невероятных озерах, там расположенных. Со ссылкой на портал NASA и не только рассказываем об этом подробнее.

Чем особенный вулкан Келимуту в Индонезии?

В Индонезии на Флоресе, одном из крупных островов, стоит вулкан Келимуту – довольно неординарное и особенно интересное для туристов место. Дело в том, что там на вершине расположены три кратерных озера, которые меняют цвет – причем кардинально, от бирюзового до темно-красного, и от изумрудного до черного и молочно-белого. Озера имеют имена:

Tiwu Ata Mbupu, Озеро стариков – вода в нем темно-синяя, почти черная.

Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, Озеро молодых – обычно бирюзово-зеленое.

И Tiwu Ata Polo, Озеро злых – самое маленькое и самое непредсказуемое, оно бывало красным, коричневым, зеленым и даже белым. Именно его называют пристанищем беспокойных и грешных душ, по верованиям местных.

А вот для ученых здесь – уникальная геологическая вулканическая аномалия. Два соседних озера, Тиву Коо Фаи и Тиву Ата Поло, меняют цвет несколько раз в год. А Тиву Ата Мбупу – значительно реже и медленнее: к примеру, в 1930-х оно было зеленым, в 1970-х – белым, а сейчас стало почти черным. При этом изменения непредсказуемы – никто не скажет заранее, какого цвета будет озеро в конкретный день.

Почему эти озера на вулкане меняют цвет?

Ученые считают, что основная причина изменения цвета воды в озерах на Келимуту – это фумаролы, то есть вулканические газовые вентили, которые выделяют пар и газы, в частности диоксид серы. Газы вызывают перемешивание воды – более минерализованная с глубины поднимается, изменяя химический состав озера.

Ключевой фактор – содержание кислорода. Чем его больше, тем вода краснее или чернее, а чем меньше – тем вода более бирюзово-голубая. Дополнительную роль играют железо, марганец, цинк и свинец в растворе, а также активность определенных бактерий.

Вся эта химия среди прочего сделала воду в озерах токсичной – случается кислотность, сопоставимая с желудочным соком. Был, к сожалению, даже смертельный случай – в 1995 году турист из Нидерландов упал в одно из озер, и тело его за 5 дней так и не смогли найти.

Сразу скажу, купаться там не стоит. Ну, разве что вы мечтаете раствориться в дикой природе. Это не водичка, а токсичный раствор серной и соляной кислот,

– отметил в threads эксперт по географии Андрей Уткин.

Добавим, что к Национальному парку Келимуту от ближайшего города Энде примерно час езды. Подняться на вершину в 1639 метров над уровнем моря не сложно – сначала на автомобиле до смотровой площадки, далее пешком примерно 20 – 30 минут по обустроенным тропам. Лучшее время – до восхода солнца, когда туман еще лежит в долинах и цвета озер наиболее яркие.

Во что верят местные и почему ежегодно кормят духов?

Вокруг Келимуту живут люди – в основном из племени лио. И этот вулкан для них – далеко не какое-то там туристическое место, а важная часть системы верований, пишет NDTV. Лио осели у подножия горы тысячелетия назад, и они убеждены, что здесь в озерах – последнее пристанище человеческих душ.

Каждый год в августе лио проводят ритуал Нгоду Мате. Община приносит к скалам вокруг озер жертвы – свинину, рис и орехи, чтобы задобрить духов и защитить живых. Туристы могут наблюдать за ритуалом – но лишь как молчаливые свидетели, ни в коем случае не как участники.

По легенде племени, у ворот трех озер стоит охранник Конде Рату. И именно он решает, какой из водоемов получит каждую душу – в зависимости от прожитой ею жизни.

Какие еще интересные туристические магниты Индонезии стоит увидеть в 2026 году?

Конечно, невозможно обойти стороной Бали, посетив Индонезию – более того, это главное направление для тех, кто открывает эту страну для себя впервые. К слову, двухнедельное путешествие с перелетом реально вложить в 1000 долларов – если бронировать за 3 или 4 месяца, жить в гестхаусе и питаться в варунгах, местных столовых.

Стоит посетить и Национальный парк Комодо – единственное место на Земле, где в дикой природе живут комодские драконы (Varanus komodoensis), самые большие ящерицы планеты. Парк этот лежит как раз посередине между островами Сумбава и упомянутым выше Флоресом. Въезд для украинцев в саму страну, добавим, безвизовый до 30 дней.