На краю света: как выглядят 4 самых отдаленных уголка планеты, где все еще живут люди

Пока одни не представляют жизни без шумных улиц и ритма больших городов, другие сознательно живут в отдаленных уголках планеты, куда добраться могут только самые выносливые путешественники. Жизнь в таких поселениях кардинально отличается от привычного нам быта и требует незаурядной стойкости.

Какие есть 4 самых отдаленных уголка мира?

Об удивительных уголках нашей планеты, где люди сознательно отказались от благ цивилизации ради абсолютного покоя, рассказало издание Mental Flooss. Несколько описанных локаций поражают своей оторванностью от внешнего мира и особым укладом жизни.

Остров Тристан-да-Кунья, Южный Атлантический океан

Самым отдаленным населенным местом на планете является Тристан-да-Кунья, расположенный в Южной Атлантике. Этот остров имеет ширину всего 61 километр, но лежит на расстоянии потрясающих 2816 километров от Кейптауна, что в Южно-Африканской Республике. Тристан-да-Кунья является одним из пяти островов одноименного архипелага.

Главное поселение, Эдинбург Семи Морей, является домом для 238 жителей, которые являются гражданами Великобритании. Посторонним лицам строго запрещено покупать здесь недвижимость, а туризм существенно ограничен. Местные жители зарабатывают на жизнь фермерством, рыболовством и даже продажей уникальных почтовых марок.

Прилететь сюда на выходные не удастся ни при каких условиях. Путешествие в Тристан-да-Кунья требует шестидневного путешествия на лодке из Южной Африки, причем в течение года запланировано лишь девять таких рейсов.



Вся популяция пингвинов-прыгунов обитает на острове Тристан-да-Кунья / Фото Getty Images

Остров Питкэрн, южная часть Тихого океана

Из Южной Атлантики путь ведет к южной части Тихого океана, где расположены острова Питкэрн – еще одна заморская территория Великобритании. Главный остров имеет ширину всего 3 километра, а его население составляет всего 50 человек.

После громкого скандала 2004 года количество населения здесь резко сократилось. Это заставило местное правительство бесплатно раздавать землю в надежде заселить территорию и привлечь новых жителей.

Туристам здесь рады, но, как и на Тристан-да-Кунья, аэропортов на острове нет. Единственный способ добраться сюда – воспользоваться грузовым судном из Новой Зеландии, которое курсирует по четкому расписанию.



Остров Питкэрн в Тихом океане / Фото Getty Images

Остров Пасхи, Чили

Эта чилийская территория, расположена в тысячах километров от ближайших соседей и в 3541 километре от материковой части Чили, является домом для около 8000 человек. Коренные жители называют остров Рапа-Нуи. Он всемирно известен своими 887 величественными статуями Моаи, созданными более 700 лет назад, которые сейчас охраняются как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В отличие от предыдущих локаций, на остров Пасхи можно прилететь самолетом, но это задача не из простых. Сначала нужно добраться до Сантьяго в Чили, а уже оттуда совершить 5-часовой перелет до острова. Еженедельно выполняется только 8 таких рейсов. Кроме того, существуют варианты круизов, но они обычно являются достаточно дорогими.

Знаменитые каменные статуи Моаи на острове Пасхи / Фото Getty Images

Иттоккортормийт, Гренландия

Гренландское поселение Иттоккортоормиут замерзает на 9 месяцев, что объясняет его небольшое количество населения. Расположенное между крупнейшим в мире национальным парком и самым большим лесом, оно является домом для 363 жителей. До ближайшего населенного пункта отсюда аж 965 километров.

Однако здесь есть паб, который открыт один вечер в неделю – настоящая гордость для такой отдаленной общины! Жизнь здесь – это захватывающие виды на горы, яркие дома и богатый животный мир.

Жители полностью зависят от поставок с двух кораблей и двух международных авиарейсов в год. Чтобы добраться до аэропорта, люди часто пользуются вертолетом, хотя при благоприятной погоде возможно и путешествие на лодке.

Один из цветных домов поселения Иттоккортоормиут в Гренландии / Фото Getty Images

Где расположено самое одинокое жилье в мире?

Стремление людей к уединению и жизни как можно дальше от цивилизации часто приобретает удивительные формы. Например, в Восточной Гренландии посреди бескрайних ледяных просторов обустроили самое уединенное жилище в мире, где туристы могут почувствовать абсолютную изоляцию без мобильной связи и интернета.

Подобная тяга к оторванности от мира наблюдается и на многих островах. В частности, на ирландском острове Грейт-Бласкет, где нет постоянных жителей, электричества и горячей воды, периодически ищут смельчаков, готовых работать в местной кофейне и ухаживать за коттеджами. Такая необычная работа ежегодно привлекает тысячи кандидатов со всего мира.

Кроме заселенных или временно посещаемых уголков, на земле существуют места абсолютной недосягаемости и заброшенные пространства. Настоящим символом одиночества является легендарная Точка Немо – самая отдаленная от любой суши точка на планете, ближайшими соседями которой часто являются астронавты на МКС.