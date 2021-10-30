Откровенное фото стюардессы в чулках в кабине пилотов удивило сеть
Источник:инстаграм @cabin_crew_beauties
Стюардесса одной из американских авиакомпаний сфотографировалась в необычной позе в кабине пилотов. Снимок быстро покорил сеть.
Сделать фото решила девушка под ником @ms_monikaa_. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
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На размещенном в сети кадре, стюардесса сидит в кресле второго пилота, закинув ногу на панель управления.
Она одета в кружевные чулки телесного цвета, черные туфли на низком каблуке. Из аксессуаров на ней часы.
Стюардесса удивила сеть откровенной фотографией / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Я не являюсь вариантом. Я всегда буду единственной,
– подписала девушка фото.
Пользователи сети по-разному оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Ты действительно единственная!";
- "Прекрасные ноги, так горячо!";
- "Отличные чулки!";
- "Никто так не сможет контролировать полет".
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Фото из инстаграма @cabin_crew_beauties
Отметим, ранее бортпроводница под ником Leliaa залезла в багажную полку, попозировала и якобы уснула.