Работники туристической сферы решились на этот шаг, чтобы привлечь еще больше отдыхающих. В частности, говорится о повторный тест на 7 день после прибытия в страну.

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Владельцы гостиниц готовы оплатить тесты гостям

С 1 августа на Кипре ввели правило повторного тестирования для невакцинированных туристов. Они должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген на 7 день отдыха на острове.

Кипрская ассоциация отельеров (PASYXE) уже заключила договор с частной лабораторией. Все туристы, которые будут останавливаться в гостиницах ассоциации, смогут бесплатно сдавать повторный анализ. Сейчас стоимость ПЦР-теста на острове 20 – 30 евро, а быстрого теста на антиген – 10 евро. Но только с отрицательным результатом туристы могут получить SafePass, который позволяет свободно посещать учреждения и передвигаться по городу.

Кипрское Министерство здравоохранения пересмотрит соответствующее постановление и внесет в нее изменения, если количество случаев значительно уменьшится. Но когда это произойдет точно сказать невозможно.

В то же время представители гостиничного бизнеса лоббируют и другую идею: они просят разрешить туристам пользоваться Кипрским билетом до 14 дней. Поскольку по их данным это средняя продолжительность отпуска иностранцев на острове.

К слову, недавно правительство Кипра расширило список вакцин, с которыми разрешен въезда для туристов. Кроме китайского и индийского препаратов, также позволили некоторые комбинации для первой и второй доз.