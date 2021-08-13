Працівники туристичної сфери зважилися на цей крок, аби привабити ще більше відпочивальників. Зокрема, мовиться про повторний тест на 7 день після прибуття в країну.

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Власники готелів готові оплатити тести гостям

З 1 серпня на Кіпрі запровадили правило повторного тестування для невакцинованих туристів. Вони мають надати негативний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген на 7 день відпочинку на острові.

Кіпрська асоціація готельєрів (PASYXE) вже уклала договір з приватною лабораторією. Всі туристи, які будуть зупинятися в готелях асоціації, зможуть безплатно здавати повторний аналіз. Зараз вартість ПЛР-тесту на острові 20 – 30 євро, а швидкого тесту на антиген – 10 євро. Але тільки з негативним результатом туристи можуть отримати SafePass, який дозволяє вільно відвідувати заклади та пересуватися по місту.

Кіпрське Міністерство охорони здоров'я перегляне відповідну постанову та внесе до неї зміни, якщо кількість випадків значно зменшиться. Але коли це станеться достеменно сказати неможливо.

Водночас представники готельного бізнесу лобіюють й іншу ідею: вони просять дозволити туристам користуватися Кіпрським квитком до 14 днів. Оскільки за їхніми даними це є середня тривалість відпустки іноземців на острові.

До слова, нещодавно уряд Кіпру розширив список вакцин, які ухвалені для в'їзду туристів. Крім китайської та індійської вакцини, також дозволили комбінації певних препаратів на першу та другу дозу.