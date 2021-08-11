Кроме того, на курорт можно попасть, если человеку сделали прививку различными препаратами. Поэтому теперь на Кипр могут въехать все вакцинированные туристы.
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Что известно о списке разрешенных вакцин
Сейчас въезд разрешен лицам с сертификатом о вакцинации, выданный соответствующим органом здравоохранения. В список входят:
- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech Vaccine;
- Moderna Vaccine;
- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine;
- AstraZeneca-Covishield;
- AstraZeneca-SKBio.
Кроме того, за 48 часов до прилета на Кипр отдыхающие должны зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass.
Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в не ранее, чем за 72 часа до вылета.