Кроме того, на курорт можно попасть, если человеку сделали прививку различными препаратами. Поэтому теперь на Кипр могут въехать все вакцинированные туристы.

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Что известно о списке разрешенных вакцин

Сейчас въезд разрешен лицам с сертификатом о вакцинации, выданный соответствующим органом здравоохранения. В список входят:

Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);

Pfizer-BioNTech Vaccine;

Moderna Vaccine;

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;

Sinovac (CoronaVac) Vaccine;

AstraZeneca-Covishield;

AstraZeneca-SKBio.

Кроме того, за 48 часов до прилета на Кипр отдыхающие должны зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass.

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в не ранее, чем за 72 часа до вылета.