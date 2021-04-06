Курортный отель Аddress Beach Resort в Дубае получил запись в Книге рекордов Гиннеса за самый высокий панорамный бассейн в здании. Он находится на 77-м этаже отеля, на высоте 294 метра.

Бассейн занимает площадь 560 метров. Он разделен на 75-метровую зону для плавания, а также для отдыха и загорания.

Читайте также Наибольшее произведение искусства в мире: проект новой башни в Дубае

Отсюда открываются живописные виды на остров Bluewaters, колесо обозрения Ain Dubai, острова The Palm Jumeirah и The World Islands, район Dubai Marina и курорт Burj Al Arab.

Курортный отель, построенный на последнем земельном участке на JBR Walk, предлагает 217 гостиничных номеров и люксов, 443 апарт-номера с обслуживанием и 478 жилых апартаментов.

Несмотря на то, что в рекордный бассейн могут попасть только гости отеля, рядом с ним недавно открылся ресторан азиатской кухни Zeta Seventy Seven на крыше, который открыт для всех.

Отель Address Beach Resort и ресторан Zeta Seventy Seven / Фото: The National

Отель открылся для посетителей в декабре. Интересно, что он расположен в башнях-близнецах и является первым пляжным отелем от Emaar's Address Hotels + Resorts.

Отметим, ранее мы писали, что авиакомпания Emirates выполнит специальный рейс в никуда для вакцинированных туристов. Самолет вылетит из Дубая, и пролетит над различными районами ОАЭ, после чего вернется.