Курортний готель Address Beach Resort у Дубаї отримав запис у Книзі рекордів Гіннеса за найвищий панорамний басейн у будівлі. Він розташований на 77-му поверсі готелю, на висоті 294 метри.

Басейн займає площу 560 метрів. Він розділений на 75-метрову зону для плавання, а також для відпочинку та засмагання.

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Звідси відкриваються мальовничі краєвиди на острів Bluewaters, колесо огляду Ain Dubai, острови The Palm Jumeirah і The World Islands, район Dubai Marina і курорт Burj Al Arab.

Курортний готель, який побудований на останній земельній ділянці на JBR Walk, пропонує 217 готельних номерів та люксів, 443 апарт-номери з обслуговуванням та 478 житлових апартаментів.

Попри те, що до рекордного басейну можуть потрапити лише гості готелю, поруч із ним нещодавно відкрився ресторан азійської кухні Zeta Seventy Seven на даху, який відкритий для всіх.

Готель Address Beach Resort та ресторан Zeta Seventy Seven / Фото: The National

Готель відкрився для відвідувачів у грудні. Цікаво, що він розміщений у вежах-близнюках і є першим пляжним готелем від Emaar's Address Hotels + Resorts.

Відзначимо, раніше ми писали, що авіакомпанія Emirates виконає спеціальний рейс в нікуди для вакцинованих туристів. Літак вилетить з Дубая, і пролетить над різними районами ОАЕ, після чого повернеться.