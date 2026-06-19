Многие путешественники стремятся выйти за пределы привычных маршрутов "все включено" и открыть для себя аутентичную культуру. Генеральный менеджер Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) Исмаил Бютюн отмечает в интервью для The Independent, что страна стремится не только стать популярным направлением для отдыха в течение всего года, но и побудить туристов открывать для себя различные регионы страны, а не ограничиваться лишь несколькими известными курортами.

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Дикая красота Чёрного моря и уют вблизи мегаполисов

Даже отдыхая на популярных курортах, стоит сделать шаг в сторону. Например, всего в часе езды от шумной Анталии находится национальный парк Кёпрюлю-Каньон – настоящий рай для любителей приключений с зиплайном, рафтингом, квадроциклами и джип-сафари. А спокойный пляжный городок Акьяка находится всего в 30 минутах езды от туристического Мармариса.



Парк Кёпрюлю-Каньон / фото Get Your Guide

Если же вы ищете альтернативу Турецкой Ривьере с её Анталией, Мармарисом, Бодрумом, Кемером и Фетхие, обратите внимание на дикое черноморское побережье. Здесь вас ждут тихие рыбацкие деревни, живописные приморские городки, зеленые холмы и величественные горы. Арендуйте автомобиль и отправляйтесь по извилистым дорогам мимо древних укреплений и безлюдных пляжей.

В портовом городе Самсун обязательно посетите пляж Атакум – самый длинный на черноморском побережье Турции, где кипит жизнь и работают замечательные рестораны. А далеко на востоке на высоте 1200 метров вас ждет скальный православный монастырь Панагия Сумела, основанный ещё в IV веке, который буквально сливается со скалой.

Горнолыжный отдых и лыжи за копейки на потухшем вулкане

Мало кто ассоциирует Турцию с горнолыжным отдыхом, но здешние склоны не переполнены людьми, а цены приятно удивляют после Альп или Скалистых гор. Дневной ски-пасс здесь стоит менее 26 долларов, а сытный обед обойдётся всего в каких-то 13 долларов! Всего в стране около 40 курортов и более 60 вершин высотой свыше 3000 метров.

Курорт Эрджиес / фото Canva

Крупнейшим горнолыжным курортом является Эрджиес, расположенный на одноимённой самой высокой горе Центральной Анатолии. Он предлагает 150 километров трасс, объединённых ультрасовременной сетью подъёмников. Если же вы хотите совместить зимний спорт с прогулками по Стамбулу, всего в 200 километрах к югу от мегаполиса, недалеко от города Бурса, вас ждет курорт Улудаг с прекрасным выбором отелей и оживленных апре-ски-баров.

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Островной рай с греческим акцентом и винодельческие традиции

Хотите сбежать от толпы на настоящий остров мечты? Бозджаада в Эгейском море открывает совершенно иную сторону Турции. Вместо гигантских гостиничных сетей здесь вас ждут уютные семейные пансионы, тихие кафе и золотые песчаные пляжи. На острове ощущается сильное греческое влияние, которое отражается в средиземноморской кухне колоритных таверн на мощеных улочках.

Отдых на острове Бозджаада: смотреть видео

Сюда часто приезжают ради местных виноделов, ведь традиции виноделия на острове насчитывают столетия. Кроме того, Бозджаада имеет богатую историю: в своё время островом владели финикийцы, персы, римляне, византийцы, венецианцы и османы.

Тайны древнейшего календаря человечества в Гёбекли-Тепе

Для любителей археологии обязательным пунктом является Гёбекли-Тепе. Эта загадочная достопримечательность на холме в горах Гермуш на юго-востоке Анатолии скрывает резные каменные колонны, созданные людьми эпохи докерамического неолита между 9600 и 8200 годами до нашей эры. Это делает комплекс на 6000 лет старше британского Стоунхенджа!

Достопримечательность Гебекли-Тепе / фото Canva

Летом 2024 года учёные заявили, что обнаружили здесь самый древний в мире календарь, созданный примерно в 9000 году до нашей эры. Узоры на колоннах позволяли наблюдать за солнцем, луной и созвездиями, чтобы отслеживать время и смену времён года. Ближайший город к этой уникальной локации – Шанлыурфа (или просто Урфа).

Это важный религиозный центр, где стоит посетить комплекс мечетей Дергах, пещеру Мевлид-и-Халиль и крепость на холме Дамладжик с великолепным видом на медовые известняковые дома старого города.

Гастрономический шик в Урле и эликсир долголетия на полуострове Датча

Всего в 30 минутах езды от Измира расположено очаровательное приморское городко Урла, зажатое между густыми лесами, оливковыми рощами и Эгейским морем. Сюда стоит приехать на несколько дней, чтобы неспешно бродить по рынку, пить турецкий кофе и пробовать свежую рыбу.

Урла стремительно превращается в гастрономическую столицу, ведь здесь есть всё: от дегустационных меню ресторанов с звёздами Мишлен до крошечных кондитерских и ночных коктейль-баров. Благодаря солнечному климату и глинистым почвам здесь процветает виноделие, а специальный винный маршрут Urla Bağ Yolu проведёт вас по лучшим виноградникам региона.

Если же вы ищете абсолютного покоя, отправляйтесь в поселок Овабюкю на полуострове Датча. Этот узкий полуостров длиной 80 километров на юго-западе Турции окружен кристально чистой водой и уютными пляжами.

Полуостров Датча / фото TripAdvisor

Для любителей горных походов идеальным выбором станет национальный парк Каз-Даглары (гора Ида) на северо-западе страны. Это царство зелени, холодных источников, водопадов и дикой природы на фоне бирюзового Эгейского моря. Остановиться можно в палатках или в отелях горных деревень Чамлыбел, Адатепе и Ешилюрт. Эта местность воспета в "Илиаде" Гомера и считается мифической родиной Зевса.