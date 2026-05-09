В этот курорт Италии между гор и моря можно долететь по цене "Интерсити" в Киев
- Пескара, между горами Абруццо и Адриатическим морем, известна своими 16 километрами песчаных пляжей и доступными морепродуктами.
- Путешествие в Пескару из польского Кракова стоит примерно 2 164 гривны, что сравнимо с ценой поездки "Интерсити" между Львовом и Киевом.
Между горами Абруццо и Адриатическим морем лежит Пескара – город, который не может поразить культовыми достопримечательностями, но легко влюбляет в пейзажи вокруг. Пескара прекрасно подойдет для ленивого пляжного отдыха, ведь пляжи здесь простираются аж на 20 километров.
Пока популярные курорты страдают от чрезмерного туризма, в Европе остаются места, о которых туристы ничего не знают. Одним из них и является Пескара. Подробнее об этом городе и почему его стоит увидеть рассказывает 24 Канал.
Что известно о городе Пескара в Италии?
Пескара совсем не похожа на популярные итальянские города – здесь нет узких средневековых улочек и достопримечательностей на каждом шагу. Это современный и живой город с набережной и большим количеством ресторанов и кафе. Когда-то это был обычный рыбацкий поселок, который со временем превратился в торговый порт.
Как пишет Lonely Planet, во время Второй мировой войны Пескара была почти полностью уничтожена в результате бомбардировок, а значительная часть местного населения осталась без крыши над головой. Однако город пережил эту травму и со временем восстановился.
Где расположен город Пескара: карта
Что туристам увидеть в Пескаре?
Основное, чем славится Пескара, это 16 километрами песчаных пляжей, а потому этот город является идеальной локацией для пляжного отдыха с детьми. Заход в море пологий, есть много бесплатных пляжей, а также платных с шезлонгами и зонтиками.
Обязательно в Пескаре надо вволю наесться морепродуктов, ведь их готовят в большинстве заведений, а цены весьма доступны.
Кроме того, здесь все же есть несколько культурных локаций, которые могут заинтересовать туристов:
- Museo Casa Natale Gabriele D'Annunzio – музей в доме, где родился поэт Габриэле д'Аннунцио. Здесь хранятся старинная мебель и предметы, которые принадлежали поэту;
- Понте-дель-Маре – один из самых красивых современных мостов Италии, который был построен в 2009 году;
- Museo delle Genti d'Abruzzo – этнографический музей.
Побережье Пескары / Фото Depositphotos
Почему стоит спланировать путешествие в Пескару в ближайшее время?
Настоящей причиной, почему вам стоит увидеть этот итальянский город, есть дешевые билеты на самолет. По данным kiwi.com, перелет из польского Кракова в Пескару 15 мая и 22 мая обратно будет стоить 2 164 гривны. В июне тоже есть дешевые авиабилеты, но не на все даты.
Если не учитывать добирание в Польшу, то Пескару можно увидеть по цене поездки со Львова в Киев и обратно первым классом поезда "Интерсити". Для путешественников, которые любят бюджетные путешествия, это идеальный вариант.
Сколько стоят билеты из Кракова в Пескару и обратно / Скриншот с kiwi.com
Частые вопросы
Что делает город Пескара особенным для туристов?
Пескара известна своими 16 километрами песчаных пляжей, что делает ее идеальным местом для пляжного отдыха, особенно с детьми. Город также славится доступными морепродуктами и культурными локациями, такими как Museo Casa Natale Gabriele D'Annunzio и Понте-дель-Маре.
Какую историческую травму пережила Пескара во время Второй мировой войны?
Во время Второй мировой войны Пескара была почти полностью уничтожена в результате бомбардировок, что оставило значительную часть местного населения без крыши над головой. Однако Пескара со временем восстановилась и стала современным живым городом с набережной и многочисленными ресторанами.
Почему Пескара может быть привлекательной для бюджетных путешествий?
Пескара является привлекательным местом для бюджетных путешествий благодаря дешевым билетам на самолет. Например, перелет из Кракова в Пескару и обратно может стоить всего 2 164 гривны, что делает путешествие аналогичным поездке из Львова в Киев и обратно первым классом поезда "Интерсити".
