В этот курорт Италии между гор и моря можно долететь по цене "Интерсити" в Киев

Между горами Абруццо и Адриатическим морем лежит Пескара – город, который не может поразить культовыми достопримечательностями, но легко влюбляет в пейзажи вокруг. Пескара прекрасно подойдет для ленивого пляжного отдыха, ведь пляжи здесь простираются аж на 20 километров.

Пока популярные курорты страдают от чрезмерного туризма, в Европе остаются места, о которых туристы ничего не знают. Одним из них и является Пескара. Подробнее об этом городе и почему его стоит увидеть рассказывает 24 Канал.

Что известно о городе Пескара в Италии?

Пескара совсем не похожа на популярные итальянские города – здесь нет узких средневековых улочек и достопримечательностей на каждом шагу. Это современный и живой город с набережной и большим количеством ресторанов и кафе. Когда-то это был обычный рыбацкий поселок, который со временем превратился в торговый порт.

Как пишет Lonely Planet, во время Второй мировой войны Пескара была почти полностью уничтожена в результате бомбардировок, а значительная часть местного населения осталась без крыши над головой. Однако город пережил эту травму и со временем восстановился.

Где расположен город Пескара: карта

Что туристам увидеть в Пескаре?

Основное, чем славится Пескара, это 16 километрами песчаных пляжей, а потому этот город является идеальной локацией для пляжного отдыха с детьми. Заход в море пологий, есть много бесплатных пляжей, а также платных с шезлонгами и зонтиками.

Обязательно в Пескаре надо вволю наесться морепродуктов, ведь их готовят в большинстве заведений, а цены весьма доступны.

Кроме того, здесь все же есть несколько культурных локаций, которые могут заинтересовать туристов:

Museo Casa Natale Gabriele D'Annunzio – музей в доме, где родился поэт Габриэле д'Аннунцио. Здесь хранятся старинная мебель и предметы, которые принадлежали поэту;

Понте-дель-Маре – один из самых красивых современных мостов Италии, который был построен в 2009 году;

Museo delle Genti d'Abruzzo – этнографический музей.



Побережье Пескары / Фото Depositphotos

Почему стоит спланировать путешествие в Пескару в ближайшее время?

Настоящей причиной, почему вам стоит увидеть этот итальянский город, есть дешевые билеты на самолет. По данным kiwi.com, перелет из польского Кракова в Пескару 15 мая и 22 мая обратно будет стоить 2 164 гривны. В июне тоже есть дешевые авиабилеты, но не на все даты.

Если не учитывать добирание в Польшу, то Пескару можно увидеть по цене поездки со Львова в Киев и обратно первым классом поезда "Интерсити". Для путешественников, которые любят бюджетные путешествия, это идеальный вариант.



Сколько стоят билеты из Кракова в Пескару и обратно / Скриншот с kiwi.com

