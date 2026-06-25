Нетипичная Хорватия: что это за "лунный остров", на котором нет толп на пляжах

Хорватия – одна из самых красивых стран Европы для пляжного отдыха. Однако есть один нюанс – летом популярные курорты переполнены туристами. Если прийти на пляж не рано утром, то велика вероятность, что вы просто не найдете свободного клочка земли, чтобы разложить полотенце. Но на самом деле не вся Хорватия "кишит" отдыхающими.

Некоторые хорватские острова по-прежнему малоизвестны широкому кругу туристов. Один из них – остров Паг. Подробнее о нём рассказывает 24 Канал.

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Что известно об острове Паг в Хорватии?

Остров Паг расположен в северной части Далмации между городами Задар и Риека. Он является одним из самых длинных в стране, ведь простирается на 60 километров. Паг славится своими необычными ландшафтами. Из-за сильных бора-ветров, которые веками формировали местную природу, значительная часть острова практически лишена растительности. Именно поэтому Паг часто называют "лунным островом", сравнивая местность с поверхностью Луны.

История острова Паг насчитывает более двух тысяч лет. Здесь жили иллирийцы, римляне, венецианцы и австрийцы. Особую роль в развитии острова сыграла добыча соли. Соляные поля вблизи города Паг работают уже много веков и до сих пор остаются одной из главных достопримечательностей острова.

Еще одна гордость Пага – знаменитый овечий сыр (Paški sir), который считается одним из лучших сыров Европы. Его особый вкус связан с тем, что местные овцы пасутся среди трав, содержащих большое количество морской соли, которую разносит ветер.

Где расположен остров Паг: карта

Что посмотреть на острове Паг?

Город Паг – главный исторический город острова, который был заложен ещё в 15 веке. Сейчас его называют "музеем средневековой архитектуры". Здесь есть узкие каменные улочки, старинная площадь, базилика Успения Девы Марии и многое другое.

Соляные поля Пага – крупнейший и старейший комплекс по добыче морской соли в Хорватии, который работает до сих пор. Туристы могут заказать экскурсию "Утро на соляных полях".

Важно Рай, но есть нюансы: кому не подойдет отдых в Хорватии

Лун – это рыбацкая деревня на крайнем севере, настоящая скрытая жемчужина острова. Она славится своими уникальными тысячелетними оливковыми рощами – возраст некоторых деревьев превышает 2 тысячи лет.

Город Новаля – это туристический центр острова. Здесь много ресторанов, оживленная набережная, марина с яхтами и т. д.

Вид на Новалю с моря / Фото Depositphotos

Где на острове Паг находятся лучшие пляжи?

Самый популярный пляж острова расположен возле Навали и называется Зрче. Его часто называют "хорватской Ибицей" из-за большого количества пляжных клубов, фестивалей и ночных вечеринок. Для молодежи и любителей активного отдыха – это идеальное место.

Пляж Ручица возле поселка Метайна подойдет тем, кто любит отдыхать на лоне дикой природы. Здесь нет шезлонгов и других удобств, но зато вокруг открываются невероятные марсианские пейзажи. Туристам стоит взять с собой зонтик, так как на пляже негде укрыться от солнца.

Отдых на острове Паг / Фото Depositphotos

Пляж Симуни хорошо подойдет для отдыха с детьми – рядом есть сосновая роща, поэтому здесь легко найти тень даже в очень жаркий день. Кристально чистая вода есть на небольшом, но очень уютном пляже Планка.

Паг – это не та Хорватия с сосновыми лесами, которую все привыкли видеть на фотографиях. Здесь совершенно другие пейзажи и другая атмосфера, но именно поэтому это место заслуживает внимания.