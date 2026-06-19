Эксперты популярного туристического издания Travel Off Path со ссылкой на британский туристический журнал Condé Nast Traveller заявили, что Наксос – один из лучших островов Греции. При этом большинство туристов никогда о нём не слышали.

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Что известно об острове Наксос?

Наксос – это самый большой остров Кикладского архипелага, который скрывается в тени популярных Санторини и Миконоса. Площадь острова составляет 428 квадратных километров, а значит, он в 5 раз больше Санторини. Наксос – это не то место, куда можно приехать на один день или на выходные – здесь нужно планировать полноценный отпуск.

Самым большим преимуществом острова является его разнообразная природа – Наксос один из самых зеленых островов Греции. При этом здесь также есть белоснежные пляжи, уютные рыбацкие деревни и горы. Одноимённая столица острова похожа на белый город Ия на Санторини – здесь тоже старые побеленные улочки и венецианская архитектура, но атмосфера значительно спокойнее из-за отсутствия толп туристов.

Где расположен остров Наксос: карта

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о 4 самых бюджетных направлениях в Европе для пляжного отдыха, и среди них был греческий остров Калимнос. Он расположен у берегов Турции и известен своими доступными ценами. Чтобы сэкономить на проживании, стоит бронировать жилье в Потии или Хоре.

Куда пойти на острове Наксос?

Самый красивый вид на столицу острова открывается с крепости Кастро, расположенной на холме. Её построил венецианский герцог Марко Санудо ещё в 1207 году. Культовым местом Наксоса является портара – большие древние мраморные ворота, которые словно обрамляют окружающие пейзажи. Здесь особенно красиво на закате. Кстати, портара – это единственный сохранившийся элемент недостроенного храма Аполлона, который возводили ещё в 6 веке до нашей эры.

Портара на острове Наксос / Фото Depositphotos

Самые интересные места Наксоса спрятаны в глубине острова. Среди них:

живописная горная деревня Апейрантос с белоснежными домами;

с белоснежными домами; деревня Халки с неоклассическими таунхаусами, которая славится производством ликера. Кстати, вход на винокурню Vallindras Kitron бесплатный для посетителей;

с неоклассическими таунхаусами, которая славится производством ликера. Кстати, вход на винокурню Vallindras Kitron бесплатный для посетителей; деревня Филоти у подножия горы Зас. Это самый большой населённый пункт в глубине острова. Здесь есть оживлённые таверны, белоснежные улицы и виды на горы. Туристы могут подняться на гору Зас, с которой открываются виды на весь Наксос и соседние острова. Кстати, согласно легендам, на горе Зас Зевс скрывался от своего отца Кроноса.

у подножия горы Зас. Это самый большой населённый пункт в глубине острова. Здесь есть оживлённые таверны, белоснежные улицы и виды на горы. Туристы могут подняться на гору Зас, с которой открываются виды на весь Наксос и соседние острова. Кстати, согласно легендам, на горе Зас Зевс скрывался от своего отца Кроноса. Храм Деметры у горы Зас – это памятник древнегреческой архитектуры, расположенный в живописной сельской местности.

Атмосфера острова Наксос: смотрите видео meolafrancesco

Какие лучшие пляжи на Наксосе?

Лучшие пляжи Наксоса расположены в южно-центральной части острова. Туристам обязательно стоит посетить белоснежный пляж Agia Anna, окруженный ресторанами и тавернами, а также самый старый пляж острова – Plaka.

Для тех, кто предпочитает уединённый и более "дикий" отдых, подойдёт пляж Alyko в заповедной зоне. Он окружён скалами и кедровыми лесами.

Наксос – это, без сомнения, уникальный по красоте и атмосфере остров, и он определенно заслуживает внимания туристов.