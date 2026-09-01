Все, что нужно знать о Фукуоке: лучшее время для поездки, пляжи, достопримечательности и секреты отдыха

Есть направления, куда едут ради моря. Есть такие, где главная причина путешествия – природа, гастрономия или экскурсии. А есть места, которые позволяют не выбирать что-то одно. Фукуок – как раз такой случай.

Крупнейший остров Вьетнама расположен в Сиамском заливе. Когда-то здесь были только рыбацкие деревни, а сегодня – роскошные курорты, международный аэропорт, канатная дорога над морем и множество мест, которые стоит посетить. Фукуок сочетает в себе то, что обычно приходится искать в разных поездках: тропические пляжи, современные отели, активные развлечения, местную кухню, морские прогулки и современную инфраструктуру, чтобы отдых был комфортным. Подробнее об отдыхе на острове Фукуок рассказывает 24 Канал.

Почему именно Фукуок?

Фукуок – это направление, которое дарит все и сразу: комфорт, приключения, спокойствие. Идеально подходит для семей, пар в медовом месяце или тех, кто просто хочет остановиться и вдохнуть красоту,

– рассказывает Наталья Якименко, директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!".

Во Вьетнаме немало курортов, но Фукуок отличается от всех. Здесь нет ощущения большого азиатского мегаполиса с постоянным движением, плотным трафиком и шумом. Зато – море, пальмы, неторопливый ритм и в то же время современная туристическая инфраструктура.

"Помимо удобной логистики – ведь в этом году Join Up! запускает туры с прямыми перелетами из Кишинева именно на Фукуок – главное преимущество этого курорта заключается в его островной специфике. В отличие от материковой части Вьетнама и динамичных мегаполисов вроде Хошимина с их шумом и интенсивным движением, на острове царит совершенно иная атмосфера. Здесь чувствуется легкость и высокий уровень современной инфраструктуры. Это идеальное место для тех, кто ищет качественный и спокойный отдых у океана", – объясняет Ирина Мосулезна, руководительница Join Up! Украина.

Какие главные достопримечательности острова стоит увидеть?

Один из символов Фукуока – самая длинная в мире канатная дорога Sun World, протянувшаяся на 8 километров до острова Хон Тхом. Она проходит прямо над морем и сама по себе становится отдельной достопримечательностью: во время поездки открываются панорамы островов, залива и побережья.

Еще один вариант для активного дня – VinWonders, большой парк аттракционов с водными развлечениями, шоу и тематическими зонами. Рядом расположен Vinpearl Safari – сафари-парк, который особенно понравится семьям.

А вечером стоит отправиться в Sunset Town. Это одна из самых эффектных туристических локаций острова: архитектура, набережные, фотогеничные места и вечерние шоу создают совершенно иное настроение, чем дневной пляжный отдых.

Фукуок – это далеко не только пассивный пляжный отдых. Остров предлагает насыщенную развлекательную и экскурсионную программу. Его главное преимущество в том, что турист может легко сочетать разные форматы: один день полностью посвятить морю, на следующий – отправиться в морскую прогулку по островам, а вечером посетить зрелищное шоу или парк развлечений,

– отмечает Ирина Мосулезна.

Парк развлечений на острове Фукуоку / Фото Depositphotos

Где найти лучшие пляжи Фукуока?

На Фукуоке нет одного универсального пляжа "для всех". Разные части острова дают разные впечатления.

На юге расположены те самые пляжи, которые чаще всего попадают на рекламные фото Вьетнама: белоснежный песок, прозрачная вода и тропические пейзажи. Среди самых известных – Bai Sao и Khem Beach. Последний идеально подходит для отдыха с детьми – мелководный и спокойный.

Long Beach в центральной части острова – более универсальный вариант. Это самый длинный пляж острова, более 20 километров золотой полосы. Рядом расположены рестораны, кафе, отели, магазины, а вечером можно наблюдать знаменитые живописные закаты.

Если же хочется тишины, стоит обратить внимание на Онг Ланг. А район Ган Дау на севере позволяет совместить пляжный отдых с более аутентичной атмосферой и знакомством с традиционной жизнью острова.

Пляж Bai Sao / Фото Depositphotos

Север или юг: где лучше жить?

Север Фукуока удобен для тех, кто планирует много времени провести в VinWonders и Vinpearl Safari. Семьям с детьми стоит выбирать отель именно в этом регионе.

Юг – выбор для тех, кто прежде всего мечтает о красивом пляже и спокойном отдыхе у моря.

А если не хочется жертвовать ни тем, ни другим, стоит разделить отпуск между двумя частями острова: несколько дней провести на севере, посетить парки, а затем переехать на юг и завершить путешествие на пляже.

Для первой поездки на остров и тех, кто хочет, чтобы все было под рукой, оптимальным выбором может стать центр острова – район Long Beach. Здесь хороший баланс между пляжем, ресторанами и инфраструктурой.

Когда на острове Фукуок сезон?

На острове Фукуок всегда лето: температура держится в пределах +28…+32 градусов, а вода – +27…+30 градусов. Однако здесь довольно выраженная сезонность. Самый комфортный период для пляжного отдыха – ноябрь – апрель. В это время длится сухой сезон, поэтому погода лучше всего подходит и для моря, и для экскурсий.

С мая на острове начинается сезон дождей. Тропические осадки могут быть интенсивными, поэтому тем, кто планирует именно пляжный отдых, стоит ориентироваться на высокий сезон.

Остров омывается водами Сиамского залива, поэтому в сезон здесь нет сильных волн или приливов – купаться можно даже с маленькими детьми, а для любителей снорклинга – отличная видимость. В межсезонье волны высокие, что делает купание рискованным.

Какие блюда обязательно стоит попробовать?

Отдельный повод поехать на Фукуок – еда. Островное расположение означает обилие свежих морепродуктов. В то же время в местных заведениях стоит пробовать не только морепродукты, но и классические вьетнамские блюда – Pho, Bun Cha, Banh Mi с ароматами лайма, кинзы и имбиря.

За местными вкусами лучше всего отправляться на ночной рынок Duong Dong. Вечером он превращается в один из самых оживленных уголков острова: уличная еда, свежие морепродукты, фрукты, специи и атмосфера настоящего азиатского рынка. Цены приятно удивляют: сытный ужин на двоих обойдется в 400 – 600 гривен, а порции – щедрые.

Рынок на острове Фукуок / Фото Depositphotos

Что еще стоит добавить в маршрут?

Фукуок хорошо подходит для формата "сегодня ничего не делаем, завтра – исследуем остров". Можно отправиться на морскую прогулку и сноркелинг, посетить пагоду Хо Куок.

На высоте около 700 метров расположен парк и ресторан The Peak. Отсюда открываются невероятные панорамы острова, а цветочные сады, Love Bridge и скульптура Couple Statue – идеальное место для фото и встречи заката.

Для любителей прогулок – Grand World (или "Фейк-Таун") с копией венецианского канала длиной 400 метров и катанием на гондолах.

Также туристы любят посещать фермы по выращиванию черного перца, производству кокосового меда и промышленному выращиванию жемчуга.

Фукуок без туристического марафона

Фукуок обладает особым балансом – он экзотичен, но комфортен, дик, но удобно организован для туристов. Здесь можно остановиться в пятизвездочном отеле и через минуту наслаждаться уличным супом вместе с местными жителями,

– добавляет Наталья Якименко.

Важный момент, на который обращает внимание эксперт: для украинцев действует безвизовый режим на 45 дней, если лететь прямо на остров Фукуок из другой страны прямым рейсом. То есть если вы проведете какую-то часть отпуска в Хошимине, например, или у вас там стыковка рейсов, тогда придется оформлять визу для поездки на Фукуок.

Также Наталья отмечает, что это едва ли не единственный азиатский курорт, где можно свободно и без риска взять скутер напрокат. Здесь логичное дорожное движение без хаоса, сумасшедших скоростей и постоянных сигналов, работают светофоры, а водители уважают друг друга и пешеходов.



Остров Фукуок / Фото Depositphotos

Фукуок – это не просто очередное пляжное направление. Здесь можно провести весь отпуск у моря и не заскучать. Можно путешествовать с детьми, отправиться в романтическую поездку вдвоем или просто на несколько дней отключить рабочий режим.

Фукуок не требует от туриста определиться, каким должен быть идеальный отдых. Он позволяет совместить море, природу, развлечения, гастрономию и комфорт. Сюда хочется возвращаться снова и снова, каждый раз собирая новый "пазл" собственного отпуска.