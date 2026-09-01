Travel Европа и мир Все, что нужно знать о Фукуоке: лучшее время для поездки, пляжи, достопримечательности и секреты отдыха
1 сентября, 11:08
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Все, что нужно знать о Фукуоке: лучшее время для поездки, пляжи, достопримечательности и секреты отдыха

София Минджоса

Есть направления, куда едут ради моря. Есть такие, где главная причина путешествия – природа, гастрономия или экскурсии. А есть места, которые позволяют не выбирать что-то одно. Фукуок – как раз такой случай.

Крупнейший остров Вьетнама расположен в Сиамском заливе. Когда-то здесь были только рыбацкие деревни, а сегодня – роскошные курорты, международный аэропорт, канатная дорога над морем и множество мест, которые стоит посетить. Фукуок сочетает в себе то, что обычно приходится искать в разных поездках: тропические пляжи, современные отели, активные развлечения, местную кухню, морские прогулки и современную инфраструктуру, чтобы отдых был комфортным. Подробнее об отдыхе на острове Фукуок рассказывает 24 Канал.

Фукуок – это направление, которое дарит все и сразу: комфорт, приключения, спокойствие. Идеально подходит для семей, пар в медовом месяце или тех, кто просто хочет остановиться и вдохнуть красоту, 
– рассказывает Наталья Якименко, директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!".

Во Вьетнаме немало курортов, но Фукуок отличается от всех. Здесь нет ощущения большого азиатского мегаполиса с постоянным движением, плотным трафиком и шумом. Зато – море, пальмы, неторопливый ритм и в то же время современная туристическая инфраструктура.

"Помимо удобной логистики – ведь в этом году Join Up! запускает туры с прямыми перелетами из Кишинева именно на Фукуок – главное преимущество этого курорта заключается в его островной специфике. В отличие от материковой части Вьетнама и динамичных мегаполисов вроде Хошимина с их шумом и интенсивным движением, на острове царит совершенно иная атмосфера. Здесь чувствуется легкость и высокий уровень современной инфраструктуры. Это идеальное место для тех, кто ищет качественный и спокойный отдых у океана", – объясняет Ирина Мосулезна, руководительница Join Up! Украина.

Один из символов Фукуока – самая длинная в мире канатная дорога Sun World, протянувшаяся на 8 километров до острова Хон Тхом. Она проходит прямо над морем и сама по себе становится отдельной достопримечательностью: во время поездки открываются панорамы островов, залива и побережья.

Еще один вариант для активного дня – VinWonders, большой парк аттракционов с водными развлечениями, шоу и тематическими зонами. Рядом расположен Vinpearl Safari сафари-парк, который особенно понравится семьям.

А вечером стоит отправиться в Sunset Town. Это одна из самых эффектных туристических локаций острова: архитектура, набережные, фотогеничные места и вечерние шоу создают совершенно иное настроение, чем дневной пляжный отдых.

Фукуок – это далеко не только пассивный пляжный отдых. Остров предлагает насыщенную развлекательную и экскурсионную программу. Его главное преимущество в том, что турист может легко сочетать разные форматы: один день полностью посвятить морю, на следующий – отправиться в морскую прогулку по островам, а вечером посетить зрелищное шоу или парк развлечений, 
– отмечает Ирина Мосулезна.

Парк развлечений на острове Фукуоку / Фото Depositphotos

На Фукуоке нет одного универсального пляжа "для всех". Разные части острова дают разные впечатления.

На юге расположены те самые пляжи, которые чаще всего попадают на рекламные фото Вьетнама: белоснежный песок, прозрачная вода и тропические пейзажи. Среди самых известных – Bai Sao и Khem Beach. Последний идеально подходит для отдыха с детьми – мелководный и спокойный.

Long Beach в центральной части острова – более универсальный вариант. Это самый длинный пляж острова, более 20 километров золотой полосы. Рядом расположены рестораны, кафе, отели, магазины, а вечером можно наблюдать знаменитые живописные закаты.

Если же хочется тишины, стоит обратить внимание на Онг Ланг. А район Ган Дау на севере позволяет совместить пляжный отдых с более аутентичной атмосферой и знакомством с традиционной жизнью острова.

Пляж Bai Sao / Фото Depositphotos

Север Фукуока удобен для тех, кто планирует много времени провести в VinWonders и Vinpearl Safari. Семьям с детьми стоит выбирать отель именно в этом регионе.

Юг – выбор для тех, кто прежде всего мечтает о красивом пляже и спокойном отдыхе у моря.

А если не хочется жертвовать ни тем, ни другим, стоит разделить отпуск между двумя частями острова: несколько дней провести на севере, посетить парки, а затем переехать на юг и завершить путешествие на пляже.

Для первой поездки на остров и тех, кто хочет, чтобы все было под рукой, оптимальным выбором может стать центр острова – район Long Beach. Здесь хороший баланс между пляжем, ресторанами и инфраструктурой.

На острове Фукуок всегда лето: температура держится в пределах +28…+32 градусов, а вода – +27…+30 градусов. Однако здесь довольно выраженная сезонность. Самый комфортный период для пляжного отдыха – ноябрь – апрель. В это время длится сухой сезон, поэтому погода лучше всего подходит и для моря, и для экскурсий.

С мая на острове начинается сезон дождей. Тропические осадки могут быть интенсивными, поэтому тем, кто планирует именно пляжный отдых, стоит ориентироваться на высокий сезон.

Остров омывается водами Сиамского залива, поэтому в сезон здесь нет сильных волн или приливов – купаться можно даже с маленькими детьми, а для любителей снорклинга – отличная видимость. В межсезонье волны высокие, что делает купание рискованным.

Отдельный повод поехать на Фукуок – еда. Островное расположение означает обилие свежих морепродуктов. В то же время в местных заведениях стоит пробовать не только морепродукты, но и классические вьетнамские блюда – Pho, Bun Cha, Banh Mi с ароматами лайма, кинзы и имбиря.

За местными вкусами лучше всего отправляться на ночной рынок Duong Dong. Вечером он превращается в один из самых оживленных уголков острова: уличная еда, свежие морепродукты, фрукты, специи и атмосфера настоящего азиатского рынка. Цены приятно удивляют: сытный ужин на двоих обойдется в 400 – 600 гривен, а порции – щедрые.

Рынок на острове Фукуок / Фото Depositphotos

Фукуок хорошо подходит для формата "сегодня ничего не делаем, завтра – исследуем остров". Можно отправиться на морскую прогулку и сноркелинг, посетить пагоду Хо Куок.

На высоте около 700 метров расположен парк и ресторан The Peak. Отсюда открываются невероятные панорамы острова, а цветочные сады, Love Bridge и скульптура Couple Statue – идеальное место для фото и встречи заката.

Для любителей прогулок – Grand World (или "Фейк-Таун") с копией венецианского канала длиной 400 метров и катанием на гондолах.

Также туристы любят посещать фермы по выращиванию черного перца, производству кокосового меда и промышленному выращиванию жемчуга.

Фукуок обладает особым балансом – он экзотичен, но комфортен, дик, но удобно организован для туристов. Здесь можно остановиться в пятизвездочном отеле и через минуту наслаждаться уличным супом вместе с местными жителями, 
– добавляет Наталья Якименко.

Важный момент, на который обращает внимание эксперт: для украинцев действует безвизовый режим на 45 дней, если лететь прямо на остров Фукуок из другой страны прямым рейсом. То есть если вы проведете какую-то часть отпуска в Хошимине, например, или у вас там стыковка рейсов, тогда придется оформлять визу для поездки на Фукуок.

Также Наталья отмечает, что это едва ли не единственный азиатский курорт, где можно свободно и без риска взять скутер напрокат. Здесь логичное дорожное движение без хаоса, сумасшедших скоростей и постоянных сигналов, работают светофоры, а водители уважают друг друга и пешеходов.


Остров Фукуок / Фото Depositphotos

Фукуок – это не просто очередное пляжное направление. Здесь можно провести весь отпуск у моря и не заскучать. Можно путешествовать с детьми, отправиться в романтическую поездку вдвоем или просто на несколько дней отключить рабочий режим.

Фукуок не требует от туриста определиться, каким должен быть идеальный отдых. Он позволяет совместить море, природу, развлечения, гастрономию и комфорт. Сюда хочется возвращаться снова и снова, каждый раз собирая новый "пазл" собственного отпуска.

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