Травел-блогер Дана Максимова рассказала в своем инстаграме, сколько на самом деле потратила вместе с парнем за месяц жизни во Вьетнаме. В расчет она включила жилье, коммунальные услуги, транспорт, спорт, развлечения, питание и даже мелкие повседневные покупки.

Сколько стоила квартира у моря?

Одной из самых крупных статей расходов стала аренда жилья. Пара выбрала квартиру примерно в пяти минутах ходьбы от моря. За нее в течение месяца заплатили 730 долларов. По словам блогерши, найти именно просторное жилье было непросто. В то же время пришлось дополнительно учесть коммунальные услуги, которые обошлись еще в 140 долларов.

На сумму повлияло и использование кондиционера. Он работал практически непрерывно, поэтому коммунальные расходы оказались заметной частью месячного бюджета. Еще 70 долларов потратили на аренду велосипеда на месяц.

Сколько на самом деле стоит месяц жизни во Вьетнаме / инстаграм dana_maksimova_

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Сколько ушло на спорт и развлечения?

Ежемесячный абонемент в спортзал стоил 43 доллара. За эти деньги Дана имела доступ не только к самому залу, но и к бассейнам и групповым занятиям. Однако спортзал был не единственным видом активности. Время от времени пара ходила на скалолазание и играла в пиклбол. На эти занятия в общей сложности потратили еще 78 долларов.

Сколько стоили еда и повседневные расходы?

Больше всего, по словам блогерши, удивили расходы на питание. Пара обнаружила, что походы по заведениям могут довольно быстро увеличить общую сумму. За месяц на питание в различных заведениях они потратили 602 доллара. Еще 400 долларов ушло на продукты, которые покупали в супермаркетах и на рынке.

Отдельно к бюджету добавились мелкие повседневные покупки. На SIM-карты, походы в кино и другие подобные расходы ушло еще 80 долларов. В результате месяц жизни во Вьетнаме обошелся паре в 2143 доллара.