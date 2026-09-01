Найбільший острів В'єтнаму розташований у Сіамській затоці. Колись тут були лише рибальські села, а сьогодні – розкішні курорти, міжнародний аеропорт, канатна дорога над морем і багато місць, які варто відвідати. Фукуок поєднує те, що зазвичай доводиться шукати в різних поїздках: тропічні пляжі, сучасні готелі, активні розваги, локальну кухню, морські прогулянки та сучасну інфраструктуру, щоб відпочинок був комфортним. Детальніше про відпочинок на острові Фукуок розповідає 24 Канал.

Чому саме Фукуок?

Фукуок – це напрям, який дає все й одразу: комфорт, пригоди, спокій. Ідеально підходить для родин, пар у медовому місяці або тих, хто просто хоче зупинитись і вдихнути красу,

– розповідає Наталія Якименко, директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!".

В'єтнам має чимало курортів, але Фукуок відрізняється від всіх. Тут немає відчуття великого азійського мегаполіса з постійним рухом, щільним трафіком і шумом. Натомість – море, пальми, неквапливий ритм і водночас сучасна туристична інфраструктура.

"Окрім зручної логістики, адже цього року Join Up! запускає тури з прямими перельотами з Кишинева саме на Фукуок, головна перевага цього курорту – це його острівний формат. На відміну від материкової частини В'єтнаму та динамічних мегаполісів на кшталт Хошиміна з їхнім шумом і насиченим трафіком, на острові панує зовсім інша атмосфера. Тут відчувається легкість та високий рівень сучасної інфраструктури. Це ідеальне місце для тих, хто шукає якісний і спокійний відпочинок біля океану", – пояснює Ірина Мосулезна, керівниця Join Up! Україна.

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Які головні локації острова треба побачити?

Один із символів Фукуоку – найдовша у світі канатна дорога Sun World, яка простягається на 8 кілометрів, до острова Хон Тхом. Вона проходить просто над морем і сама по собі перетворюється на окрему атракцію: під час поїздки відкриваються панорами островів, затоки та узбережжя.

Ще один варіант для активного дня – VinWonders, великий парк атракціонів із водними розвагами, шоу та тематичними зонами. Поруч розташований Vinpearl Safari – сафарі-парк, який особливо сподобається сім'ям.

А ввечері варто вирушити до Sunset Town. Це одна з найефектніших туристичних локацій острова: архітектура, набережні, фотогенічні місця та вечірні шоу створюють зовсім інший настрій, ніж денний пляжний відпочинок.

Фукуок – це далеко не лише про пасивний пляжний відпочинок. Острів пропонує насичену розважальну та екскурсійну програму. Його головна перевага в тому, що турист може легко міксувати формати: один день повністю присвятити морю, наступного – вирушити на морську прогулянку островами, а ввечері відвідати видовищне шоу чи розважальний парк,

– зазначає Ірина Мосулезна.

Парк розваг на острові Фукуок / Фото Depositphotos

Де шукати найкращі пляжі Фукуоку?

На Фукуоці немає одного універсального пляжу "для всіх". Різні частини острова дають різний досвід.

На півдні розташовані ті самі пляжі, які найчастіше потрапляють на рекламні фото В'єтнаму: білосніжний пісок, прозора вода й тропічні пейзажі. Серед найвідоміших – Bai Sao та Khem Beach. Останній ідеально підходить для відпочинку з дітьми – мілководний і спокійний.

Long Beach у центральній частині острова – більш універсальний варіант. Це найдовший пляж острова, понад 20 кілометрів золотої смуги. Поруч розташовані ресторани, кафе, готелі, магазини, а ввечері можна спостерігати знамениті мальовничі заходи сонця.

Якщо ж хочеться тиші, варто придивитися до Ong Lang. А район Ganh Dau на півночі дозволяє поєднати пляжний відпочинок із більш локальною атмосферою та знайомством із традиційним життям острова.

Пляж Bai Sao / Фото Depositphotos

Північ чи південь: де краще жити?

Північ Фукуоку зручна для тих, хто планує багато часу провести у VinWonders та Vinpearl Safari. Сім'ям з дітьми варто обирати готель саме в цьому регіоні.

Південь – вибір для тих, хто передусім мріє про красивий пляж і спокійний відпочинок біля моря.

А якщо не хочеться жертвувати ні тим, ні іншим, варто розділити відпустку між двома частинами острова: кілька днів провести на півночі, відвідати парки, а потім переїхати на південь і завершити подорож на пляжі.

Для першої поїздки на острів та тих, хто хоче мати все поруч, оптимальним може бути центр острова – район Long Beach. Тут хороший баланс між пляжем, ресторанами та інфраструктурою.

Коли сезон на острові Фукуок?

На острові Фукуок завжди літо: температура тримається в межах +28…+32 градуси, а вода – +27…+30 градусів. Однак тут доволі виражена сезонність. Найкомфортніший період для пляжного відпочинку – листопад – квітень. У цей час триває сухий сезон, тому погода найкраще підходить і для моря, і для екскурсій.

Із травня на острові починається сезон дощів. Тропічні опади можуть бути інтенсивними, тому тим, хто планує саме пляжний відпочинок, варто орієнтуватися на високий сезон.

Острів омивається водами Сіамської затоки, тож в сезон тут немає сильних хвиль чи припливів – купатися можна навіть з малими дітьми, а для любителів снорклінгу – чудова видимість. У несезон хвилі високі, що ризиковано для купання.

Які страви обов'язково треба скуштувати?

Окремий привід їхати на Фукуок – їжа. Острівне розташування означає багато свіжих морепродуктів. Водночас у місцевих закладах варто пробувати не лише морепродукти, а й класичні в'єтнамські страви – Pho, Bun Cha, Banh Mi з ароматами лайму, кінзи та імбиру.

За локальними смаками найкраще вирушати на нічний ринок Duong Dong. Увечері він перетворюється на один із найбільш жвавих куточків острова: вулична їжа, свіжі морепродукти, фрукти, спеції та атмосфера справжнього азійського ринку. Ціни приємно дивують: ситна вечеря для двох обійдеться у 400 – 600 гривень, а порції – щедрі.

Ринок на острові Фукуок / Фото Depositphotos

Що ще варто додати до маршруту?

Фукуок добре підходить для формату "сьогодні нічого не робимо, завтра – досліджуємо острів". Можна вирушити на морську прогулянку та снорклінг,, відвідати пагоду Ho Quoc.

На висоті близько 700 метрів розташований парк і ресторан The Peak. Звідси відкриваються неймовірні панорами острова, а квіткові сади, Love Bridge і скульптура Couple Statue – ідеальне місце для фото й зустрічі заходу сонця.

Для любителів прогулянок – Grand World (або "Фейк-Таун") з копією венеційського каналу завдовжки 400 метрів із катанням на гондолах.

Також туристи люблять відвідувати ферми з вирощування чорного перцю, виробництва кокосового меду та промислового вирощування перлів.

Фукуок без туристичного марафону

Фукуок має особливий баланс – він екзотичний, але комфортний, дикий, але зручно організований для туристів. Тут можна зупинитися у п'ятизірковому готелі й через хвилину смакувати вуличний суп із місцевими,

– додає Наталія Якименко.

Важливий момент, який відзначає експертка: для українців діє безвізовий режим на 45 днів, якщо летіти прямо на острів Фукуок з іншої країни прямим рейсом. Тобто якщо ви проведете якусь частину відпустки в Хошиміні, наприклад, або ж маєте там стиковку рейсів, тоді доведеться відкривати візу для подорожі на Фукуок.

Також Наталія зазначає, що це ледь не єдиний азійський курорт, де можна вільно і без ризику брати скутер напрокат. Тут логічний трафік без хаосу, шалених швидкостей та постійних сигналів, працюють світлофори, а водії поважають один одного і пішоходів.



Острів Фукуок / Фото Depositphotos

Фукуок – це не просто черговий пляжний напрямок. Тут можна провести всю відпустку біля моря і не занудьгувати. Можна подорожувати з дітьми, вирушити у романтичну поїздку удвох або просто на кілька днів вимкнути робочий режим.

Фукуок не вимагає від туриста визначитися, яким має бути ідеальний відпочинок. Він дозволяє поєднати море, природу, розваги, гастрономію та комфорт. Сюди хочеться повертатись знову і знову, щоразу збираючи новий "пазл" власної відпустки.