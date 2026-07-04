6 вещей, которые стоит сделать на озере Комо, чтобы влюбиться в него навсегда

Озеро Комо уже давно стало одним из самых популярных направлений в Италии. Сюда едут ради живописных пейзажей, роскошных вилл и атмосферы уютных городков. Чтобы увидеть Комо с самой лучшей стороны, стоит не только прогуляться по набережной, но и добавить в маршрут несколько незабываемых впечатлений.

Украинская блогерша Яна Давыденко, побывавшая на одном из самых известных озер Италии, поделилась подборкой того, что, по ее мнению, обязательно стоит сделать во время отдыха на озере Комо. Эти впечатления помогут увидеть регион с самой лучшей стороны.

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Что обязательно стоит сделать на озере Комо?

Увидеть цветение глицинии

Весной озеро Комо превращается в настоящую сказку благодаря пышному цветению глицинии. Фиолетовые каскады украшают фасады исторических вилл, заборы и сады, создавая невероятные места для прогулок и фотографий.

Прокатиться по озеру на катере, корабле или лодке

Один из лучших способов познакомиться с Комо – это увидеть его с воды. Именно водный транспорт позволяет быстро перемещаться между городками, насладиться пейзажами и увидеть побережье с новой стороны.

Посетить известные виллы

Среди мест, которые рекомендует посетить блогерша: виллы Бальбанелло, Чипресси и Монастеро. Они известны своей архитектурой, ухоженными садами и живописными видами на озеро.

Попробовать итальянскую классику

Во время путешествия стоит найти время для гастрономических открытий. Блогерша советует попробовать настоящее итальянское джелато, пиццу и освежающий Aperol Spritz.

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Прогуляться по самым известным городкам

В маршрут стоит включить Белладжо, Комо, Варенну, Менаджо, Ленно и Тремеццо. Каждый из них имеет свою атмосферу, уютные улочки и красивые пейзажи.

Поехать на день в Швейцарию

Еще одна интересная идея – отправиться на поезде в Швейцарию. Примерно за 30 минут можно добраться до Лугано или Локарно и совместить в одном путешествии посещение сразу двух стран.