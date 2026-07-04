Українська блогерка Yana Davydenko, яка побувала на одному з найвідоміших озер Італії, поділилася добіркою речей, які, на її думку, обов'язково варто зробити під час відпочинку на озері Комо. Ці враження допоможуть побачити регіон з найкращого боку.
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Що обов'язково варто зробити на озері Комо?
- Побачити цвітіння гліцинії
Навесні озеро Комо перетворюється на справжню казку завдяки пишному цвітінню гліцинії. Фіолетові каскади прикрашають фасади історичних вілл, паркани та сади, створюючи неймовірні локації для прогулянок і фотографій.
- Покататися озером на катері, кораблі чи човні
Один із найкращих способів познайомитися з Комо – це побачити його з води. Саме водний транспорт дозволяє швидко дістатися між містечками, насолодитися краєвидами та побачити узбережжя з нового ракурсу.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
- Відвідати відомі вілли
Серед місць, які радить відвідати блогерка: вілли Бальбанелло, Чіпрессі та Монастеро. Вони відомі своєю архітектурою, доглянутими садами та мальовничими видами на озеро.
- Скуштувати італійську класику
Під час подорожі варто знайти час для гастрономічних відкриттів. Блогерка радить скуштувати справжнє італійське джелато, піцу та освіжаючий Aperol Spritz.
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- Прогулятися найвідомішими містечками
До маршруту варто додати Белладжо, Комо, Варенну, Менаджо, Ленно та Тремеццо. Кожне з них має власну атмосферу, затишні вулички та красиві краєвиди.
- Поїхати на день до Швейцарії
Ще одна цікава ідея – вирушити потягом до Швейцарії. Приблизно за 30 хвилин можна дістатися Лугано або Локарно та поєднати в одній подорожі відвідування одразу двох країн.