Українська блогерка Yana Davydenko, яка побувала на одному з найвідоміших озер Італії, поділилася добіркою речей, які, на її думку, обов'язково варто зробити під час відпочинку на озері Комо. Ці враження допоможуть побачити регіон з найкращого боку.

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Що обов'язково варто зробити на озері Комо?

Побачити цвітіння гліцинії

Навесні озеро Комо перетворюється на справжню казку завдяки пишному цвітінню гліцинії. Фіолетові каскади прикрашають фасади історичних вілл, паркани та сади, створюючи неймовірні локації для прогулянок і фотографій.

Покататися озером на катері, кораблі чи човні

Один із найкращих способів познайомитися з Комо – це побачити його з води. Саме водний транспорт дозволяє швидко дістатися між містечками, насолодитися краєвидами та побачити узбережжя з нового ракурсу.

Відвідати відомі вілли

Серед місць, які радить відвідати блогерка: вілли Бальбанелло, Чіпрессі та Монастеро. Вони відомі своєю архітектурою, доглянутими садами та мальовничими видами на озеро.

Скуштувати італійську класику

Під час подорожі варто знайти час для гастрономічних відкриттів. Блогерка радить скуштувати справжнє італійське джелато, піцу та освіжаючий Aperol Spritz.

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Прогулятися найвідомішими містечками

До маршруту варто додати Белладжо, Комо, Варенну, Менаджо, Ленно та Тремеццо. Кожне з них має власну атмосферу, затишні вулички та красиві краєвиди.

Поїхати на день до Швейцарії

Ще одна цікава ідея – вирушити потягом до Швейцарії. Приблизно за 30 хвилин можна дістатися Лугано або Локарно та поєднати в одній подорожі відвідування одразу двох країн.