Українська блогерка Yana Davydenko, яка побувала на одному з найвідоміших озер Італії, поділилася добіркою речей, які, на її думку, обов'язково варто зробити під час відпочинку на озері Комо. Ці враження допоможуть побачити регіон з найкращого боку.

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Що обов'язково варто зробити на озері Комо?

  • Побачити цвітіння гліцинії

Навесні озеро Комо перетворюється на справжню казку завдяки пишному цвітінню гліцинії. Фіолетові каскади прикрашають фасади історичних вілл, паркани та сади, створюючи неймовірні локації для прогулянок і фотографій.

  • Покататися озером на катері, кораблі чи човні

Один із найкращих способів познайомитися з Комо – це побачити його з води. Саме водний транспорт дозволяє швидко дістатися між містечками, насолодитися краєвидами та побачити узбережжя з нового ракурсу.

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  • Відвідати відомі вілли

Серед місць, які радить відвідати блогерка: вілли Бальбанелло, Чіпрессі та Монастеро. Вони відомі своєю архітектурою, доглянутими садами та мальовничими видами на озеро.

  • Скуштувати італійську класику

Під час подорожі варто знайти час для гастрономічних відкриттів. Блогерка радить скуштувати справжнє італійське джелато, піцу та освіжаючий Aperol Spritz.

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  • Прогулятися найвідомішими містечками

До маршруту варто додати Белладжо, Комо, Варенну, Менаджо, Ленно та Тремеццо. Кожне з них має власну атмосферу, затишні вулички та красиві краєвиди.

  • Поїхати на день до Швейцарії

Ще одна цікава ідея – вирушити потягом до Швейцарії. Приблизно за 30 хвилин можна дістатися Лугано або Локарно та поєднати в одній подорожі відвідування одразу двох країн.