Уличная еда, пирамиды и грязные улицы: что можно увидеть в Каире
Хотите увидеть настоящий колорит Египта? Тогда вам нужно ехать в столицу Каир. Здесь можно познакомиться с историей, культурой и осмотреть легендарные пирамиды.
Источник:О, Море
С журналистами пообщалась украинка Ирина Горнева, которая более полугода живет в Шарм-эль-Шейхе и ездила в Каир на собеседование.
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Дорога в Каир
С Шарм-эль-Шейхе и Хургады лучше всего ехать в Каир автобусом. Проезд стоит 200 – 300 фунтов (360 – 540 гривен) в зависимости от времени отправления. Расписание автобусов можно узнать на сайте компании GoBus.
Ехать надо будет минимум 8 часов, на каждом чекпойнты проверяют багаж и документы. Проверяют в основном местных жителей, туристов обычно не двигают. Путь пролегает через пустыни, горы, поэтому есть чем полюбоваться из окна автобуса.
Также можно самолетом, билет стоит 50 – 100 долларов (1400 – 2800 гривен), тоже в зависимости от дней и времени отправления.
Цены на перелет \ Фото О, Море з сервісу travelpayouts
Поехать арендованным авто будет довольно дорого и не совсем просто. Арендовать авто в Шарме стоит 4500 фунтов в месяц (8200 гривен). Посуточная аренда практикуется редко. Искать объявления надо самостоятельно в соцсетях или через знакомых. А вот бензин в Египте дешевый 1 литр – 0,54 доллара (15,5 гривен).
Проживание в Каире
Хостелы в Каире стоят от 25 долларов (700 гривен) с человека в сутки. Ирина ночевала именно в хостеле. Цена соответствовала качеству, а также в цену входил завтрак.
Ирина Горнева \ Фото О, Море
Арендовать квартиру можно на Booking.com или Airbnb. Посуточная аренда жилья в компаунде (жилой комплекс) обойдется минимум 350 фунтов за ночь (630 гривен). Отели стоят от 40 долларов за номер (1120 гривен).
Развлечения и жизни в Каире
Ирина поделилась впечатлением, что в Кахри грязно. В городе работает приложение Uber, благодаря ему удобно передвигаться по городу. Однако стоит обсуждать цену перед началом поездки.
И надо быть внимательным во время поездки – следить за картой. Ирину водитель завез вместо пирамид Гизы целых пирамиды Саккары (это в 30 километрах от Гизы) и уже там сказал, что не понял куда именно мне надо было.
Улицы Каира \ Photo by Brett Jordan on Unsplash
Также по городу можно передвигаться на здесь туках. Цена договорная, но в любом случае дешевле, чем на такси.
Как организовать экскурсию
Ирина советует взять организованную экскурсию, если вы впервые в городе. Женщина советует не заказывать только в гостинице. Можно довериться и местным туристическим фирмам - их услуги стоят дешевле, а по качеству и насыщенности программы не уступают гостиничным предложениям. Однако, конечно, есть риск наткнуться на мошенников. Ирина советует услуги компании Trivaeg.
Дворец Барона
Это возрастная архитектурный памятник. Посмотреть стоит хотя бы на слонов и скульптуры, украшающие фасад и территорию дворца.
Дворец Барона в Каире\ Фото liveinternet
Музей национальной культуры Египта
Во время пандемии людей меньше, поэтому это хорошая возможность внимательно рассмотреть древние артефакты. На посещение музея стоит заложить минимум несколько часов. Музей выходной в пятницу.
Музей в Каире \ Photo by Spencer Davis on Unsplash
Пирамида Джосера
Это самая старая из пирамид Египта. Здесь можно рассмотреть наскальные рисунки, возраст которых более 3 тысячи лет.
Египетские пирамиды \ Photo by Les Anderson on Unsplash
Билет на посещение территории пирамид и гробниц Саккары стоит 200 фунтов (360 гривен). Он не дает права на вход внутрь пирамид. Но договориться можно прямо на месте, по сигареты или несколько монет.
Еда в Каире
Есть много продавцов на улице с пищей. Лучше выбирать ту, где много людей и готовят прямо перед вами.
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За 5 фунтов (10 гривен) можно купить порцию сладостей или запеченную кукурузу
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