Хотите увидеть настоящий колорит Египта? Тогда вам нужно ехать в столицу Каир. Здесь можно познакомиться с историей, культурой и осмотреть легендарные пирамиды.

С журналистами пообщалась украинка Ирина Горнева, которая более полугода живет в Шарм-эль-Шейхе и ездила в Каир на собеседование.

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Дорога в Каир

С Шарм-эль-Шейхе и Хургады лучше всего ехать в Каир автобусом. Проезд стоит 200 – 300 фунтов (360 – 540 гривен) в зависимости от времени отправления. Расписание автобусов можно узнать на сайте компании GoBus.

Ехать надо будет минимум 8 часов, на каждом чекпойнты проверяют багаж и документы. Проверяют в основном местных жителей, туристов обычно не двигают. Путь пролегает через пустыни, горы, поэтому есть чем полюбоваться из окна автобуса.

Также можно самолетом, билет стоит 50 – 100 долларов (1400 – 2800 гривен), тоже в зависимости от дней и времени отправления.



Цены на перелет \ Фото О, Море з сервісу travelpayouts

Поехать арендованным авто будет довольно дорого и не совсем просто. Арендовать авто в Шарме стоит 4500 фунтов в месяц (8200 гривен). Посуточная аренда практикуется редко. Искать объявления надо самостоятельно в соцсетях или через знакомых. А вот бензин в Египте дешевый 1 литр – 0,54 доллара (15,5 гривен).

Проживание в Каире

Хостелы в Каире стоят от 25 долларов (700 гривен) с человека в сутки. Ирина ночевала именно в хостеле. Цена соответствовала качеству, а также в цену входил завтрак.



Ирина Горнева \ Фото О, Море

Арендовать квартиру можно на Booking.com или Airbnb. Посуточная аренда жилья в компаунде (жилой комплекс) обойдется минимум 350 фунтов за ночь (630 гривен). Отели стоят от 40 долларов за номер (1120 гривен).

Развлечения и жизни в Каире

Ирина поделилась впечатлением, что в Кахри грязно. В городе работает приложение Uber, благодаря ему удобно передвигаться по городу. Однако стоит обсуждать цену перед началом поездки.

И надо быть внимательным во время поездки – следить за картой. Ирину водитель завез вместо пирамид Гизы целых пирамиды Саккары (это в 30 километрах от Гизы) и уже там сказал, что не понял куда именно мне надо было.



Улицы Каира \ Photo by Brett Jordan on Unsplash

Также по городу можно передвигаться на здесь туках. Цена договорная, но в любом случае дешевле, чем на такси.

Как организовать экскурсию

Ирина советует взять организованную экскурсию, если вы впервые в городе. Женщина советует не заказывать только в гостинице. Можно довериться и местным туристическим фирмам - их услуги стоят дешевле, а по качеству и насыщенности программы не уступают гостиничным предложениям. Однако, конечно, есть риск наткнуться на мошенников. Ирина советует услуги компании Trivaeg.

Организованная поездка в Каир на день самолетом обойдется в 147 долларов (4200 гривен). Сюда включены стоимость перелета и входные билеты в музей и на пирамиды, а также обед.



Автобусная экскурсия с аналогичной программой будет стоить от 55 долларов (1500 гривен).



Цена частного тура стартует от базовых 55 долларов (1500 гривен), если ехать автобусом. Далее цена зависит от продолжительности и локаций, которые вы хотите увидеть.

Что посетить в Каире Все туристические локации открыты до 16:00. Входные билеты на территорию туристических достопримечательностей стоят 200 фунтов (360 гривен).

Дворец Барона

Это возрастная архитектурный памятник. Посмотреть стоит хотя бы на слонов и скульптуры, украшающие фасад и территорию дворца.



Дворец Барона в Каире\ Фото liveinternet

Музей национальной культуры Египта

Во время пандемии людей меньше, поэтому это хорошая возможность внимательно рассмотреть древние артефакты. На посещение музея стоит заложить минимум несколько часов. Музей выходной в пятницу.



Музей в Каире \ Photo by Spencer Davis on Unsplash

Пирамида Джосера

Это самая старая из пирамид Египта. Здесь можно рассмотреть наскальные рисунки, возраст которых более 3 тысячи лет.

Египетские пирамиды \ Photo by Les Anderson on Unsplash

Билет на посещение территории пирамид и гробниц Саккары стоит 200 фунтов (360 гривен). Он не дает права на вход внутрь пирамид. Но договориться можно прямо на месте, по сигареты или несколько монет.

Еда в Каире

Есть много продавцов на улице с пищей. Лучше выбирать ту, где много людей и готовят прямо перед вами.

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За 5 фунтов (10 гривен) можно купить порцию сладостей или запеченную кукурузу

Стакан свежего сока – 10 фунтов (18 гривен)

Большая шаурма – 30 фунтов (55 гривен)

Сэндвичи с фалафель 5 фунтов (менее 10 гривен)

Египетские кофты (котлеты, жареные на шампуре) – 25 фунтов (45 гривен)

Картофель фри стоит не больше 10 фунтов за порцию (18 гривен)

Чипсы – 5 фунтов (менее 10 гривен)

Кибдо (печень) – порция стоит от 15 фунтов (27 гривен), а если брать в булке, как для хот-дога – это стоимость такого блюда 10 фунтов (18 гривен)