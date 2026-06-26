Как бюджетным туристам отдохнуть в Греции: советы по экономии

Греция – это страна, которая подойдет даже бюджетным туристам. Если знать, куда ехать и на чем стоит сэкономить, то отдых здесь может оказаться весьма доступным.

Туристический путеводитель Lonely Planet поделился советами для туристов с ограниченным бюджетом, благодаря которым они смогут увидеть Грецию и не потратить там все свои деньги.

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Как посетить Грецию с ограниченным бюджетом?

Прежде всего стоит понять, что в Греции есть острова, где бюджетно отдохнуть точно не получится. Например, на Санторини и Миконосе цены очень высокие. Кроме того, в июле и августе в Греции пик сезона, поэтому найти выгодные предложения будет сложнее. Лучше ехать в начале лета или уже осенью, когда туристов меньше и отели снижают цены.

Дешевле всего поездка в Грецию обойдется зимой. Да, на пляжный отдых в этот сезон рассчитывать не стоит, но можно просто полюбоваться красотой природы, посетить различные туристические достопримечательности без толп и проникнуться колоритом страны.

Отдых в Греции / Фото Depositphotos

Туристам с ограниченным бюджетом не стоит путешествовать между островами, поскольку билеты на паромы – недешёвые. Лучше выбрать одно место, в котором вы будете жить, и полностью его исследовать.

Чтобы сэкономить на питании, выбирайте те заведения, которые посещают местные жители. Обычно они расположены в одной – двух улицах от популярной туристической локации. Или же можно заказывать еду на вынос – Греция славится своими вкусными гиросами (похожими на шаурму), которые стоят всего 3 – 5 евро.



Гирос в Греции / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Эксперты также советуют бронировать билеты, которые предусматривают доступ сразу к нескольким достопримечательностям. Например, на острове Пелопоннес находится живописный высокогорный городок Калаврита. Приобретая билет в Пещеру озер, посетители могут бесплатно прокатиться на исторической железной дороге Одонтотос. Многие музеи в Греции предлагают подобные комбо-предложения, о которых стоит поинтересоваться.

Кстати, в первое и третье воскресенье месяца вход в музеи и исторические достопримечательности Греции бесплатный.

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Какие цены в Греции?

Чтобы понять, сколько придется тратить ежедневно, приводим ориентировочные цены на основные продукты и услуги в Греции:

проезд в автобусе – от 1,5 евро;

однодневный проездной на метро в Афинах с неограниченным количеством поездок – 4 – 5 евро;

шезлонг на пляже – 5 – 12 евро за один;

ужин в таверне на двоих – от 30 – 40 евро;

латте – 4 евро;

греческий кофе – 1 евро;

мусака – 10 – 15 евро;

спанакопита (пирог со шпинатом, который можно купить в пекарне) – 2 – 3 евро.

Таким образом, если избегать пика сезона и не посещать дорогие рестораны, то отдых в Греции может быть вполне доступным.