Греция, Италия и Франция без толп: эти 3 острова даже в сезон не переполнены туристами

Летом европейские курорты превращаются в настоящий муравейник – шезлонги стоят вплотную друг к другу, а шум отдыхающих слышится громче шума волн. Однако в Европе еще есть места, которых не коснулся массовый туризм. Здесь можно найти прозрачную воду без толп, неторопливый ритм жизни и ощущение, что отпуск все еще может быть настоящей паузой.

Travel Off Path рассказал о трех европейских островах, на которых можно по-настоящему перезагрузиться и отдохнуть душой. О них не знают туристы, а потому атмосфера здесь значительно спокойнее, чем, например, на Майорке или Санторини.

Где в Европе есть малоизвестные острова без толпы?

Эгина, Греция

Остров Эгина в Греции – это красочная гавань с неоклассическими зданиями в пастельных тонах. Здесь есть много семейных таверн с морепродуктами, а в каждом магазине продают эгинские фисташки, которые на острове добавляют абсолютно ко всему – мороженому, ликерам, песто и тому подобное.

История Эгины очень длинная. Согласно мифам, Зевс принес сюда нимфу Эгину и с тех пор остров начал называться ее именем. На острове сохранилось много итальянской архитектуры, ведь в 15 – 16 веках им владели венецианцы. Как пишет "Украина Инкогнита", здесь поражают не только тысячелетняя история и колоритная атмосфера, но и пейзажи – островерхие горы, окружающие острова и тд.

Туристам надо обязательно увидеть 2526-летний храм Афаи с видом на Саронический залив. Наслаждаться архитектурой можно без спешки, ведь на острове нет туристических толп.

Заметим, добраться до Эгины можно паром от порта Пиренеев – плыть около 50 минут.

Остров Эгина в Греции / Фото Depositphotos

Иль-д'Олерон, Франция

Этот остров расположен в Бискайском заливе Атлантического океана и принадлежит Франции. Добраться до него можно по мосту с материка. Ехать из Парижа – около 6 часов.

Иль-д'Олерон – это нетипичная Франция. Здесь растут сосновые леса, есть много рыбацких поселков и велосипедных дорожек. Кроме того, этот остров – настоящая столица устриц. Здесь они самые свежие и самые вкусные.

Понца, Италия

Остров Понца в Понтийском архипелаге – это настоящая "скрытая жемчужина" Италии. Здесь есть резкие скалы, на которых стоят цветные дома, скрытые бухты, к которым можно добраться только на лодке, и чистые пляжи. Главный город – Понца-Порто – это тихая гавань, окруженная рыбацкими лодками. Здесь в тавернах готовят блюда из морепродуктов, которые местные рыбаки выловили утром.

Большинство пляжей острова каменистые, поэтому жители Понци обычно отдыхают на Chiaia di Luna – живописном песчаном пляже в форме полумесяца. Однако из-за опасности обвалов добраться на этот пляж можно только по морю.



Пляж Chiaia di Luna / Фото franco m

