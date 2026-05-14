Об этом тайном греческом острове еще не знают туристы: он поражает красотой
- Остров Тасос поражает чистыми пляжами, зелеными горами и доступным жильем, сохраняя аутентичность благодаря отсутствию большого аэропорта.
- На острове популярны атмосферные деревни Теологос и Панагия, а также такие пляжи, как Золотой пляж и Мраморный пляж.
Туристам часто при упоминании о греческих островах на ум приходит Санторини или Миконос. Они довольно популярны и раскручены, однако в Греции есть еще немало удивительных мест, которые не заполнены туристами в пик сезона.
Одним из таких островов является Тасос, расположенный в Северном Эгейском море, далеко от переполненных курортов, пишет Travel Off Path.
Чем может поразить остров Тасос?
Остров известен чистыми пляжами и зелеными горами. Здесь жилье достаточно доступное, чем на всех других популярных греческих курортах, а атмосфера напоминает спокойный местный отдых.
Добраться на Тасос можно паромом из Кавалы. Отсутствие большого аэропорта помогло острову оставаться более аутентичным.
Главным портом острова является Лименас – небольшой город с набережной, лодками и пляжами. Именно отсюда туристы начинают свое знакомство с островом.
Недалеко от Лименаса расположена Древняя Агора – главная археологическая достопримечательность Тасоса, где сохранились руины старинного рынка, храмов и общественных сооружений античной эпохи.
Здесь для путешествий по острову туристам советуют арендовать автомобиль, поскольку в глубинках скрыты волшебные локации Тасоса.
Какие есть атмосферные деревни на острове?
Одним из самых живописных сел на острове считают Теологос. Здесь сохранились каменные дома, старые османские особняки и семейные таверны с традиционной греческой кухней.
Также достаточно атмосферным является село Панагия – известное узкими мощеными улочками, старыми домами и природными источниками. Именно отсюда начинаются маршруты на гору Ипсарио – самую высокую точку острова с панорамными видами на Эгейское море.
Популярным местом также является монастырь Архангела Михаила, который стоит на холме над морем и сохраняет атмосферу старинного греческого монастыря.
Какие пляжи достойны внимания на Тасосе?
Одним из самых красивых на острове считается Золотой пляж. Это длинная полоса золотистого песка с прозрачной водой и зелеными горами на фоне.
Также здесь часто посещают Райский пляж и каменный бассейн Гиола, который местные называют "Слезами Афродиты". Кроме того, внимание туристов часто привлекает Мраморный пляж, покрытый белой мраморной галькой.
И хоть остров еще не сильно популярен, он все же отличается спокойной атмосферой по сравнению со всеми другими популярными курортами Греции.
Какая погода на острове Тасос?
Остров Тасос имеет средиземноморский климат с длинным жарким летом и относительно короткой мягкой зимой, пишет First Choice. Туристам советуют приезжать на остров с июня по сентябрь, чтобы иметь возможность насладиться жаркими солнечными днями.
Однако следует обратить внимание, что самым жарким месяцем в году является август, со средней максимальной температурой 31 градус. Поэтому те путешественники, которые не любят такую сильную жару, имеют возможность приехать в сентябре, и все еще застать очень теплую погоду, но уже не с такой высокой температурой.
Частые вопросы
Чем остров Тасос отличается от других популярных курортов Греции?
Остров Тасос отличается своими чистыми пляжами и зелеными горами, доступным жильем и аутентичной атмосферой - вдали от переполненных курортов.
Какие основные туристические достопримечательности можно посетить на Тасосе?
На Тасосе можно посетить Древнюю Агору с руинами старинного рынка, храмы и общественные сооружения античной эпохи, а также атмосферные деревни, такие как Теологос и Панагия.
Какие пляжи на Тасосе считаются самыми красивыми?
Среди самых красивых пляжей на Тасосе - Золотой пляж, Райский пляж и Мраморный пляж, покрытый белой мраморной галькой. Также стоит посетить каменный бассейн Гиола, известный как 'Слезы Афродиты'.