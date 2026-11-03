Здесь почти нет цивилизации: эксперты назвали самый тихий остров мира

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За год количество поисковых запросов о тихих местах для отдыха выросло на 1268%. Именно поэтому компания BookRetreats составила рейтинг 10 самых тихих островов мира, где можно по-настоящему уединиться. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Какой остров признали самым тихим в мире?

Чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали 100 островов в разных уголках мира, учитывая критерии Европейского агентства по окружающей среде. По их данным, "тихой" считается территория с "приятной звуковой средой, где нежелательные звуки отсутствуют или, по крайней мере, не доминируют".

Все острова оценивались по шести критериям:

сохранность природы,

плотность дорожной сети,

интенсивность авиационного движения,

возможности для уединения,

насколько темно ночное небо,

количество тихих мест на побережье.

Так, первым в рейтинге оказался остров Стюарт в Новой Зеландии, который получил 94,6 балла из 100 возможных. Стюарт является третьим по величине в стране, а его площадь составляет около 1746 квадратных километров. Более 80% территории острова занимает Национальный парк Ракиура, в котором обитают редкие виды птиц. Природа острова сохранилась почти на 100%, ведь здесь нет большой застройки.

Где расположен остров Стюарт: карта

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Стюарт также имеет статус международного заповедника темного неба. Поскольку здесь практически не летают самолеты, нет светящихся небоскребов или больших магистралей, ничто не мешает увидеть южное полярное сияние.

Население Стюарта составляет около 500 человек, большинство из которых живут в единственном поселке на острове. Поэтому никто не будет мешать туристам, желающим сбежать от цивилизации.

Остров Стюарт признан самым тихим местом на Земле / Фото Josie Tear

В рейтинге самых спокойных островов планеты также оказались греческий остров Анафи, Илья-Гранде в Бразилии и Лорд-Гау в Австралии.