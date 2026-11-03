Тут майже нема цивілізації: експерти назвали найтихіший острів світу

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За рік кількість пошукових запитів про тихі місця для відпочинку зросла на 1268%. Саме тому компанія BookRetreats склала рейтинг 10 найтихіших островів світу, де можна по-справжньому усамітнитися. Про це розповідає Travel and Leisure.

Який острів визнали найтихішим у світі?

Щоб скласти рейтинг, експерти проаналізували 100 островів у різних куточках світу, враховуючи критерії Європейського агентства з навколишнього середовища. За їхніми даними, "тихою" вважається територія з "приємним звуковим середовищем, де небажані звуки відсутні або принаймні не домінують".

Усі острови цінювали за шістьма критеріями:

збереженість природи,

щільність дорожньої мережі,

інтенсивність авіаційного руху,

можливості для усамітнення,

наскільки темним є нічне небо,

кількість тихих місць на узбережжі.

Так, першим у рейтингу опинився острів Стюарт у Новій Зеландії, який отримав 94,6 бала зі 100 можливих. Стюарт є третім за величиною у країні, а його площа становить близько 1746 кілометрів квадратних. Понад 80% території острова займає Національний парк Ракіура, у якому живуть рідкісні види птахів. Природа острова збережена майже на 100%, адже великої забудови тут нема.

Де розташований острів Стюарт: карта

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Стюарт також має статус міжнародного заповідника темного неба. Оскільки тут практично не літають літаки, нема хмарочосів, які світяться, чи великих магістралей, ніщо не заважає побачите південне полярне сяйво.

Чисельність населення Стюарта становить близько 500 людей, більшість з яких живуть єдиному селищі, яке є на острові. Тож ніхто не заважатиме туристам, які хочуть втекти від цивілізації.

Острів Стюарт визнали найтихішим місцем на Землі / Фото Josie Tear

У рейтингу найспокійніших островів планети опинилися також грецький острів Анафі, Ілья-Гранде у Бразилії та Лорд-Гау в Австралії.