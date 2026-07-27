Впервые за более чем 850 лет в Данидине произойдет полное солнечное затмение – город посреди дня погрузится во тьму. Об этом сообщает The Guardian.

Что произойдет в городе Данидин через 2 года?

22 июля 2028 в 16:17 Луна пройдет перед солнцем и образует тень протяженностью почти 100 километров на некоторых частях южной Новой Зеландии. Вся территория в пределах этой полосы – от туристического центра Квинстауна на западе до Данидина на востоке – погрузится во тьму на 2 минуты 51 секунду.

Где расположен город Данидин: карта

До события осталось еще 2 года, а некоторые отели уже распродали все номера на эту дату. Они даже предлагают "пакет, посвященный затемнению". Кроме проживания в номере он предусматривает пару специальных очков для наблюдения за затемнением.

Последнее затмение, видимое с Данидина, было в 1163 году, то есть еще до того, как люди достигли Новой Зеландии. Итак, мы будем первыми людьми в Данидине, которые когда-нибудь увидят солнечное затмение из этой части света. Эти три минуты тьмы, если будет ясная погода, станут абсолютно незабываемыми для каждого, кто их увидит,

– сказал астроном Ян Гриффин.

Заметим, что в городе уже даже запустили счет времени до затемнения. Данидин активно готовится принимать туристов. В настоящее время прогнозируется, что его посетят 35 тысяч человек.



Данидин в Новой Зеландии / Фото Valentino Faustini

Что известно о Данидине?

Данидин называют "самым шотландским городом" Новой Зеландии, поскольку его основали переселенцы из Шотландии. Они хотели сделать его похожим на Эдинбург, потому называли улицы так же, как в столице Шотландии. На центральной площади города стоит памятник двум Бернсам – известному шотландскому поэту Роберту Бернсу и его племяннику, основателю Данидина.

В настоящее время Данидан является вторым населением города на Южном острове Новой Зеландии. Он также считается одним из четырех главных центров страны.